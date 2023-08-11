Члены партии «Единая Россия» утвердили предвыборную программу на выборы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Красногорские единороссы утвердили предвыборную программу на выборы в местный Совет депутатов.
В четверг, 10 августа, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волков, депутат Московской областной Думы Роман Володин, а также активисты партии приняли участие в третьем этапе 29-ой конференции партии «Единая Россия», который состоялся в малом зале дома культуры «Подмосковье», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Партия пополнилась 14 новыми членами, которым были вручены партийные билеты в рамках конференции.
На данный момент, численность членов партии составляет 2047 человек, которые состоят на учёте в местных отделениях.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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Партия пополнилась 14 новыми членами, которым были вручены партийные билеты в рамках конференции.
На данный момент, численность членов партии составляет 2047 человек, которые состоят на учёте в местных отделениях.
«Задача каждого кандидата — партийца — быть заинтересованным в улучшении качества жизни горожан и развитии территорий городского округа, лично участвовать в реализации предвыборной программы и исполнять наказы», — сказал Дмитрий Волков.Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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Алиса Сергиенко