Чрезвычайное положение объявили в Исландии из-за угрозы извержения вулкана

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В Исландии объявлено чрезвычайное положение после значительного повышения сейсмической подземной активности на юго-западе полуострова Рейкьянес. Специалисты считают, что из-за этого велика вероятность извержения вулкана.
Всего за сутки на территории островного государства зафиксировано 1 400 землетрясений разной продолжительности и магнитуды, сообщает издание The Guardian. Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что извержение может начаться через несколько дней. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в столице страны Рейкьявике и к северу от поселения Гриндавик. Там магнитуда землетрясения была оценена в 5,2 балла по шкале Рихтера.
В поселении Гриндавик проживает около четырех тысяч человек. У Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях есть план их эвакуации, если природный катаклизм будет угрожать здоровью и жизни людей.
С 2021 года в Исландии произошло три крупных извержения вулканов, но все они наблюдались в отдаленных районах страны, далеко от населенных мест и объектов инфраструктуры.
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В поселении Гриндавик проживает около четырех тысяч человек. У Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях есть план их эвакуации, если природный катаклизм будет угрожать здоровью и жизни людей.
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Александр Бойцов