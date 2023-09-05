Что делать, если постоянно опаздываешь – советы бизнес-коуча

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«Люди включённые во время обычно не опаздывают, потому что они очень четко чувствуют время. Люди, не включённые во время могут чем-то увлечься, на что-то отвлечься, таким образом время утекает. Если же человек никогда не опаздывал, а тут почему-то начал, он должен спросить себя, с чем это может быть связано. Может быть, он волнуется или у него есть сопротивление ко встрече, потому что она слишком ответственная или не очень приятная. Тут надо задать вопрос себе: почему я опаздываю, что там такого, почему я ищу причин», — заметила Людмила Швайбович.
Также психолог Швайбович рекомендовала закладывать время опозданий в расписание дня, планировать всё заранее.
«Нужно спланировать всё заранее: собрать образ, проверить, чтобы всё было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40. И строго держать это у себя в голове», — объяснила собеседница.Читайте также:
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