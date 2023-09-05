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Что делать, если постоянно опаздываешь – советы бизнес-коуча

Психолог Швайбович назвала три способа, как перестать везде опаздывать
05 сентября 2023, 13:48
Фото: IStock/Roman Stavila

Фото: IStock/Roman Stavila

Во всем мире 5 сентября отмечен Днём опозданий. Это шуточный праздник, который в США. Считается, что в этот день могут выдохнуть те, кто везде и всегда опаздывает. Редакция «Радио 1» решила выяснить у специалиста, почему люди опаздывают и можно ли это «вылечить».
Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович рассказала, что постоянное опоздание – это некая особенность человека, которая может быть связана как с прокрастинацией, так и с отсутствием чувства времени.
«Люди включённые во время обычно не опаздывают, потому что они очень четко чувствуют время. Люди, не включённые во время могут чем-то увлечься, на что-то отвлечься, таким образом время утекает. Если же человек никогда не опаздывал, а тут почему-то начал, он должен спросить себя, с чем это может быть связано. Может быть, он волнуется или у него есть сопротивление ко встрече, потому что она слишком ответственная или не очень приятная. Тут надо задать вопрос себе: почему я опаздываю, что там такого, почему я ищу причин», — заметила Людмила Швайбович.

Если человек не чувствует времени, то специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют упражняться и нарабатывать этот навык. Всё достаточно просто: нужно сесть в тишине, посмотреть на часы и запомнить время. Затем закрыть глаза и дать себе задание открыть их через одну минуту. Не нужно считать в уме секунды или ставить таймер, слушать секундную стрелку у часов. Здесь нужно довериться своему внутреннему чувству времени и открыть глаза, когда вам покажется, что минута закончилась. Если вы не попали во время, повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете чувствовать эту минуту. Потом можно будет увеличить интервал до 5 минут.

Также психолог Швайбович рекомендовала закладывать время опозданий в расписание дня, планировать всё заранее.
«Нужно спланировать всё заранее: собрать образ, проверить, чтобы всё было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40. И строго держать это у себя в голове», — объяснила собеседница.
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#люди
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Более 600 млн рублей направлено на выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае
05 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/Wheatfield

На выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Приморском крае, вызванной природной стихией, направлено 634 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Сейчас 17 046 заявлений уже направлено на выплаты пострадавшим от паводка. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей (более 9 тыс. заявлений); финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — 50 тыс. рублей (более 3,5 тыс. заявлений); и в связи с полной утратой — 100 тыс. на человека (более 4 тыс. заявлений)», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Там отметили, что все выплаты производятся в срок без задержек. При этом, решение по поступившему заявлению принимается в течение 15 рабочих дней, а назначение выплат происходит в течение до пяти дней.

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#выплаты
#регион
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В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом
С инициативой ввести краеведение в школьную программу выступил депутат Хамзаев
05 сентября 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать региональные образовательные программы по краеведению обязательными для средних школ.
Он отметил, что сегодня очень важно патриотическое воспитание молодёжи, для которого немало было сделано федеральными властями страны. При этом, патриотизм начинается именно с любви к родному краю, поэтому знакомство детей с историей, традициями и культурой и именно своего региона является очень полезным.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю разработать федеральную концепцию изучения истории родного края», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

До этого россиянам рассказали, как можно грамотно подобрать букет для учителя. Как передаёт utro.ru, при выборе цветов можно ориентироваться на предпочтения и увлечения педагога.

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#патриотизм
#школа
#образование
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Подмосковная старшеклассница вместо школы решила отправиться замуж
05 сентября 2023, 13:07

Фото: istockphoto/fizkes

В Красногорске ученица 11-го класса отправилась в школу, но вместо этого ушла к жениху. Собрав в портфель вещи первой необходимости, девочка на уроках не появилась, а матери позже сообщила, что предпочитает быть женой, а не выпускницей.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летняя Надя тщательно замаскировала свой уход из дома. Она, как обычно, отвела младшую  сестренку в детский сад, а сама направилась якобы в школу. Но учиться в этот день она не собиралась. Около 15 часов Надя написала матери, что домой она не вернется, так как живет теперь у своего жениха Сергея, который снял для них квартиру. Теперь они готовятся к свадьбе.

Родительница в панике кинулась проверять вещи дочери. Выяснилось, что она взяла с собой некоторое количество одежды, ноутбук, планшет для рисования и немного наличных денег. В настоящее время к поискам школьницы подключились полицейские. Правоохранители также пытаются установить личность ее жениха Сергея. Как говорят родители, девочка раньше особо со сверстниками не гуляла, большей частью играла дома в компьютерные игры или рисовала. Семья Нади благополучная, отец — успешный бизнесмен.

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#игры
#школа
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Гильдия риэлторов: льготная ипотека станет дорогой
В Гильдии риэлторов раскрыли последствия ограничения ипотеки с господдержкой
05 сентября 2023, 13:06

Фото: IStock/Boy Wirat

Российское правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. Речь идет о повышении первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал «Радио 1», что предлагаемые меры не изменят ситуацию кардинально. Ипотека станет немного дороже, но спрос на неё не изменится.
«Льготна ипотека станет дороже и увеличение первого взноса станет главным препятствием в этом процессе. Но увеличение ставки, мне кажется, мало, что поменяет, потому что разница между рыночной ипотекой, которая сейчас 14 процентов и существующей для новостроек — 8, 6, 5 и 2 процента – это как-то сильно не изменит ситуацию. Всё равно льготная ипотека будет драйвером, и большая доля совершаемых сделок будет именно льготная ипотека», — сказал Апрелев.
Специалист подчеркнул, что льготная ипотека будет актуальна ещё из-за риска очередного повышению ключевой ставки Центробанком. Уже сейчас ставка на вторичном рынке становится заградительной и может привести к снижению спроса на вторичное жильё в несколько раз.
«Не все банки начали менять ипотечную ставку по уже согласованным кредитам. Естественно, какое-то количество людей торопится приобрести недвижимость по уже согласованной ставке, и это немного усиливает определённый ажиотаж спроса. Но это краткосрочная ситуация, потому что точно до конца сентября все банки перейдут к новым ставкам. Возможно, эти ставки уже увеличатся за счёт роста ключевой ставки и это приведёт к оградительным мерам. Тогда безусловно, произойдет то же, что в 2022 году, когда на три месяца на вторичном рынке в десятки раз сократилась выдача ипотеки», — заключил Константин Апрелев.
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#ипотека
#недвижимость
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#ставка
#льготная ипотека
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Важный для российской экономики объект построили в Подмосковье
05 сентября 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В индустриальном парке М-8, расположенного в Сергиево-Посадском городском округе, открылось новое предприятие по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли «Меттойл».

Компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи, которое раньше в РФ не производилось вовсе. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей. проект помог создать 170 новый рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона. Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки — за 15 месяцев.

Объект площадью 9,7 тыс. кв. метров. Министерством жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию техническому заказчику «Смарт Инжиниринс».

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Аспирант Мифтахов арестован по ходатайству ФСБ за оправдание терроризма
05 сентября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Первомайский районный суд Кирова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову*. Основанием стало возбуждение ФСБ против него уголовного дела о призывах к террористической деятельности.
Мифтахов* был задержан 4 сентября сразу после выхода из колонии, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» в Химках в январе 2018 года. Он был отвезен на допрос в связи с возбуждением нового уголовного дела. Как сообщила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина, от дачи показаний обвиняемый отказался.

По ходатайству следователя ФСБ Мифтахов* арестован до 3 ноября. Защита намерена обжаловать решение суда. За нападение на офис «Единой России» в 2018 году аcпирант был приговорен Головинским районным судом Москвы к шести годам лишения свободы. Позже Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова* в список экстремистов и террористов.

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* - внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#нападение
#фсб
#адвокат
#поджог
#защита
#офис
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Минэкологии Подмосковья назвало Химки назвали самым чистым городом в регионе
05 сентября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Мобильные эколаборатории от Минэкологии Подмосковья провели более 20 выездов для оценки качества воздуха в муниципалитетах региона, по данным которых самый чистый воздух зафиксировали в Химках.
На этой неделе специалисты Эколаборатории провели мониторинг качества воздуха в 19 муниципалитетах Московсковской области.

Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверяли воздух рядом с объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. 
«Замеры воздуха производились по 32 загрязняющим веществам. В ходе выездов измерялись показатели ПДК загрязняющих веществ в городах, вблизи с предприятиями и объектами накопленного вреда», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.   

За 10 лет на территории Химок специалисты благоустроили 11 парков и 28 скверов общей площадью более 100 га. 

В Химках запланировано благоустройство ещё множество проектов по благоустройству.

Специалисты скоро приступят к благоустройству парка «Яковлево», Барашкинского пруда, набережной «Васко да Гама», парков «Экоберег», «Подрезково» и скверов «Юбилейный» и «Юность». 
«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк «Экоберег» в Левобережном и зона отдыха «Два берега» в Старых Химках», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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#тихон фирсов
#экология
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Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет в стране с 29 сентября по 15 октября
05 сентября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/Kenstocker

В период с 29 сентября по 15 октября 2023 года будет проведена всероссийская акция «Цифровой диктант». Мероприятие направлено на измерение уровня цифровой грамотности пользователей российским сегментом сети «Интернет» (Рунетом).
Акция будет проводиться в Интернете на платформе ЦифровойДиктант. рф. Организатором акции выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Акция позволит участникам узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продукта, в том числе отечественного производства, сформировать для себя личный план повышения уровня цифровой грамотности. Цифровой диктант включает в себя тесты, разработанные для участников различных возрастных категорий: детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (от 60 лет). На основе анализа полученных результатов «Цифрового диктанта» будет сформирован индекс цифровой грамотности населения Российской Федерации.

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#онлайн
#тесты
#рф
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Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий
Ресторатор Миронов объяснил нехватку поваров низкой безработицей
05 сентября 2023, 11:54

Фото: IStock/Vershinin

В Москве возник дефицит поваров, барменов и сотрудников клининга. Рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал «Радио 1», что большинство сотрудников ушли работать курьерами и таксистами. Всё из-за комфортных налоговых условий.
«У нас импортозамещение, производство растёт во всех сферах и в эти сферы расходятся люди, а у нас при этом практически нулевая безработица и ресурсов для производств для новых компаний, для новых ресторанов просто нет. Большой поток сотрудников ушёл в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость, потому что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если обычные компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43 процента сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов. За счёт этого высвобождаются дополнительные деньги, которыми можно перебить зарплату», — сказал Сергей Миронов.
По словам специалиста, в стране низкая безработица и сложная ситуация в демографии. В таких условиях, подчеркнул он, Россия не сможет решить проблему без привлечения мигрантов.  
«Такого сильного вакуума сотрудников я не помню. Были ситуации, когда не хватало сотрудников, но они были на рынке труда. А ситуации, когда низкая безработица, нулевой поиск работы, я не помню. Россия – развитая на сегодняшний день страна с ростом производства. Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами по крайней мере не профильные работы: клининг, уборка, заготовка», — заключил Сергей Миронов.  
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