Что делать, если потерял паспорт в другой стране

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Путешественники могут потерять паспорт в спешке, из-за растерянности или могут вовсе стать жертвами грабителей. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать, если паспорт утерян за границей и как без документа вернуться домой.
Что делать, если потерял паспорт за границей
Турист, который потерял паспорт за границей, в первую очередь должен обратиться в местное отделение полиции. Оформив заявление о пропаже документа, следует отправиться в российское консульство, где на основании заявления в полицию, обращение экстренно примут к рассмотрению. Заявление из полиции также следует сохранить для восстановления документа по возвращении в Россию.
- российский паспорт или иные документы, удостоверяющие личность
- две цветные или чёрно-белые фотографии 35*45 мм на однотонном фоне
- заявления от двух свидетелей с российскими документами, которые смогут подтвердить личность
Если у человека при себе нет документа, удостоверяющего личность и нет возможности воспользоваться ни одной из перечисленных опций, консульство направит запрос в ФМС России, чтобы установить личность обратившегося. Проверка может занять несколько дней.
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Какие документы взять с собой за границу
Чтобы оградить себя от возможных проблем, связанных с восстановлением загранпаспорта, следует заранее подготовить документы, которые стоит взять с собой в поездку. Прежде всего это ксерокопии страниц заграничного паспорта. Также можно загрузить скан документов в облачное хранилище, к которому будет доступ за границей. Российский паспорт лучше взять с собой. Также следует взять две фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Заранее нужно узнать адреса консульства РФ в стране, в которую предстоит поездка.
Туристам также рекомендуется оформить страховку с опцией «Страхование от потери или кражи документов». Она покроет часть расходов, связанных с проживанием во время подготовки документов и покупкой билетов обратно.
Как не потерять паспорт
Несмотря на то, что туристические города часто встречаются с проблемой утраты паспортов путешественниками, оказаться без документов на территории чужой страны чревато штрафами, задержанием и даже депортацией. Чтобы не омрачить себе отдых и поездку за рубеж, важно обеспечить сохранность своих документов.
Паспорт лучше всего оставлять в отеле. Чтобы приобрести билет или обратиться в полицию будет достаточно копии документа. В заведения, которые работают в ночное время также можно пройти, предъявив ксерокопию. Если паспорт все же необходим, нужно помнить, что его нельзя носить в заднем кармане брюк, наружном кармане сумки или в руках. Вместе с паспортом следует взять его ксерокопию и другой документ, удостоверяющий личность, им могут быть водительские права. Носить документы вместе не рекомендуется. Лучше распределить их в разных частях сумки, внутренних карманах, чтобы исключить их пропажу одновременно.
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