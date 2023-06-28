Что делать, если потерялся в лесу? 6 правил от инструктора «Лизы Алерт»

Фото: IStock/Aleksander
Инструктор Школы «Лиза Алерт» Нина Маньковская рассказала, как подготовить себя и ребенка к походу в лес
Спасатели нашли живым десятилетнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья. Ребенок провел ночь в глухой тайге под дождем, но дождался их. К сожалению, это не первый и не последний раз, когда ребенок пропадает в лесу. Иногда результат поисков может быть печальным. Только в 2022 году в волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 9385 заявок на поиск несовершеннолетних. Чтобы этого не произошло, инструктор Школы «Лиза Алерт» Нина Маньковская рассказала в эфире «Радио 1», как взрослым и детям подготовиться к походу в лес.
Объяснять правила безопасности как в городе, так и в лесу, нужно регулярно. Родители должны рассказывать детям, что делать, когда потерялся, и к кому обращаться в таких ситуациях. Итак, вот основные правила, которые помогут вам и вашему ребенку избежать беды:
Инструктор Нина Маньковская также напомнила, что ответственность за безопасность детей лежит только на их родителях. Она призвала обращаться в полицию сразу после пропажи, а не ждать несколько дней.
Объяснять правила безопасности как в городе, так и в лесу, нужно регулярно. Родители должны рассказывать детям, что делать, когда потерялся, и к кому обращаться в таких ситуациях. Итак, вот основные правила, которые помогут вам и вашему ребенку избежать беды:
1. Не двигаться.Если вы поняли, что потерялись, нужно перестать паниковать и самостоятельно искать выход. Важно помнить, что вас все равно начнут искать. Чем меньше движений вы совершите, тем быстрее вас найдут. Это правило действует и в городе, и в лесу.
«Пытаясь выйти самостоятельно люди уходят еще дальше, походят в природные ловушки: заболоченные места, буреломы и так далее», — рассказала Нина Маньковская.
2. Одеться во все яркое.Мнение, что в лес нужно надевать камуфляжный костюм – ошибочно. По совам эксперта, это обычный маркетинговый ход. При походе в лес, на вас должна быть надета яркая одежда. Благодаря этому вас смогут заметить в чаще леса. Также можно отправиться в лес в светоотражающем жилете.
3. Возьмите воду и еду.В лесу с собой у вас обязательно должна быть вода и еда. Не обязательно брать с собой весь холодильник и 10 литров жидкости. Вам будет достаточно небольшого шоколадного батончика, который не испортится долгое время, и небольшой бутылки с водой. Бутерброды с собой брать не рекомендуется, потому что они могут быстро испортиться.
4. Не забудьте про телефон.Обязательно возьмите в лес телефон. Он поможет вам связаться со спасателями и оставаться на связи. Чтобы гаджет не подвел вас в ненужный момент, перед походом его необходимо зарядить. Возьмите с собой и внешнее зарядное устройство. Отключите все приложения, которые могут расходовать заряд батареи.
5. Возьмите свисток.Свисток поможет вам подать различные сигналы. Во время поисков важно отвечать криком на крик и шумом на шум. Вы также можете потерять голос, свисток поможет вам остаться замеченным.
6. Компас и спички.Взрослым рекомендуют брать с собой в лес компас и спички. Это возможность развести костер, подать сигнал. Вас будут искать не только с земли, но и с воздуха. Если вы разведете костер, поисковики смогут увидеть дым внутри лесной чащи.
Инструктор Нина Маньковская также напомнила, что ответственность за безопасность детей лежит только на их родителях. Она призвала обращаться в полицию сразу после пропажи, а не ждать несколько дней.
«Реагировать нужно сразу, никакого правила трех суток не существует, это миф, его никогда не существовало. Но он настолько укоренен в сознании нашего населения, что до сих пор мы сталкиваемся с тем, что родители маленьких деток решают подождать, и только потом подать заявку. Заявку на поиск пропавшего человекам вы можете подать сразу, как только вы начали волноваться. Ребенок не выходит на связь – это уже повод начинать его искать», — рассказала инструктор.Чтобы сообщить о пропаже человека, нужно обратиться по телефону 112 и связаться с полицией. Также можно лично прийти в любое отделение полиции и сообщить о пропаже.
«Заявку у вас обязаны принять в любом отделении, независимо от даты и времени пропажи человека, и не зависимо от степени родства», — заключила Нина Маньковская.Ранее сообщалось, что в Самарской области нашли живым тринадцатилетнего мальчика, пропавшего неделю назад.
Екатерина Шмакова