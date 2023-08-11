Что делать, если собака перевозбудилась?

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Собака – ка и любое живое существо испытывает большой спектр эмоций. Иногда ей сложно сдерживать и контролировать свои чувства. Такие моменты питомец может перейти в чрезмерное возбуждение и перестать реагировать на указания владельца. Как успокоить собаку и вернуть его в состояние спокойствия, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чем опасно перевозбуждение собакиВажно понимать, что собака, находящаяся в чрезмерном возбуждении, перестаёт реагировать на команды, не слушает владельца и может стать опасной как для окружающих, так и для себя. Такое поведение может выражаться в рвении на поводке, бесконтрольных выкриках, деструктивном разрушении предметов в доме и даже агрессивности.
Как успокоить собаку в период перевозбуждения
1. Установление контроляВажно дать понять собаке, что текущая ситуация находится под контролем владельца, и он принимает решения. Надо дать понять собаке, что желаемое она получит только тогда, когда её состояние удовлетворит владельца.
3. Тренировка с командамиИспользуя спокойные и настойчивые команды, хозяин возвращает собаку к жизни. Например, если собака сильно тянет поводок, хозяин может остановиться и подождать, пока она успокоится. Кинологи рекомендуют начать с команды «сидеть», затем надеть ошейник и сразу снова подать команду «сидеть». Не забудьте поощрить собаку за выполненную команду. Потом снова нужно подать команду «сидеть», открыть дверь и поощрить собаку, если она осталась на месте.
«Не выходите на улицу пока собака не выполнит команду «сидеть» хотя бы несколько секунд. Выпускайте собаку за дверь только по разрешающей команде. Когда собака научится спокойно ждать разрешения выйти на прогулку, можно начинать собираться гулять уже пропуская фиксирующую команду», — рекомендовал специалист.Эти шаги научат собаку сдерживать себя, ожидать разрешения и контролировать свои эмоции. Это способствует более адекватному поведению питомца, как в быту, так и в общественных местах.
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Екатерина Шмакова