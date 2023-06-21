Что делать, если собаку сбила машина? — советы защитников животных

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Куда обращаться и что делать, если собака попала под машину
В Подмосковье неизвестный сбил собаку на дороге и скрылся с места ДТП. Хозяйка питомца написала заявление с требованием компенсировать затраты на лечение. Но сможет ли женщина добиться правосудия? Куда обращаться, и что делать, чтобы виновника найти? Об этом «Радио 1» рассказал председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.
Также эксперт рекомендует обратиться в суд с требованием компенсировать те деньги, которые вы потратили на восстановление питомца.
Однако, если же у вас нет доказательств с места происшествия, то следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела. Однако обратиться в полицию все же нужно.
«Если вашу собаку сбила машина, и животное получило травмы, увечья, погибло, но при этом есть видеозапись, на которой зафиксирован этот факт, а на кадрах видно, что водитель сознательно сбил собаку, тогда имеет смысл обращаться в полицию. У нас есть пример, когда в Калининградской области началась доследственная проверка, готовится материал к возбуждению уголовного дела», — сказал Корецких.
Однако, если же у вас нет доказательств с места происшествия, то следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела. Однако обратиться в полицию все же нужно.
«Вероятность возбуждения уголовного дела без доказательств невелика, потому что, как показывает практика, полицейские сами вряд ли будут производить расследование. Но все равно заявление в полицию лучше подать, потому что иногда они все же выполняют следственные мероприятия, и, возможно, смогут установить виновника и привлечь его к ответственности», — заключил Корецких.Ранее в Российской кинологической федерации рассказали, как выбрать кинолога для собаки.
Екатерина Шмакова