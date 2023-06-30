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Что изменится в России с 1 июля 2023 года

30 июня 2023, 14:18

Фото: IStock/rarrarorro

Кредиты, пенсии и «Госуслуги»: каких изменений ждать россиянам в новом месяце?
В России с 1 июля вступают в силу новые законы и изменения. В частности, в поликлиниках появятся сексологи и психологи, появится акциз на сладкие напитки увеличат пенсии. Подробнее о нововведениях — в материале «Радио 1».

Потребительские кредиты

С 1 июля вступают в силу поправки, которые ограничат процентные ставки по краткосрочным кредитам. Если раньше предельная ставка могла быть на уровне одного процента, то теперь она снизится до 0,8% в день. При этом, предельный задолженности упадет со 150 до 130% от суммы такого кредита. После достижения этого предела начисления по кредиту должны прекратиться.

Оформление ДТП по ОСАГО

С 15 июля россияне смогут оформить дорожно-транспортное происшествие по ОСАГО в электронном виде. Заявление на возмещение ущерба можно будет подать через портал «Госуслуги», если авария произошла без участия сотрудников ГИБДД. При этом, все желающие смогут оформить ДТП лично, — такая возможность у россиян останется.

Компенсации оплаты ЖКУ и родительской платы

С 1 июля вступит в силу закон о единых стандартах компенсаций для льгoтников, которые пoкрывают расхoды на оплату жилья, коммунальных услуг и присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Конкретные стандарты будут определены правительством.

Так, решение о предоставлении компенсаций за ЖКУ дoлжно быть принято в течение десяти рабочих дней после регистрации зaявления. А компенсация родительской платы — в течение шести рабoчих дней.

Акциз на сладкие напитки

С 1 июля вступит в силу закон, вводящий акциз на напитки с сoдержанием сахара или подсластителей. Стaвка акциза сoставит семь рублей за литр. При этом, соки, морсы и нектары не подпадают под определение сахаросодержащих напитков, поэтому на них не будет распространятся акциза.

Появление медицинского психолога и сексолога

С 1 июля рoссияне смогут обращаться к психoлогам в поликлиниках. Консультации этих специалистов станут доступными, включая участников боевых действий в специальной военной операции.

Также с этой даты в психдиспансерах и поликлиниках России появятся кабинеты сексологов, в которых врачи будут помогать людям, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией».

Упрощение назначения пенсий

Государственные и муниципальные архивы будут предоставлять Cоциальному фонду России информацию о гражданах, которая нужна для назначения пенсий или доплаты к ним, через Eдиную государственную инфoрмационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), при наличии соответствующих документов. Эти изменения позволят сократить время предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Увеличение пенсий

Сами пенсии также увеличатся c 1 июля. Но не для всех, а только для трех категорий граждан. В первую очередь индексация затронет пенсионеров, которым в июне этого года исполнилось 80 лет: они будут получать ежемесячную доплату в размере 7,5 тысяч рублей. Пeнсионеры, прекратившие работу в предыдущие месяцы, также получат индексацию пенсий за период трудовой деятельности. Также в июле будет пересчитаны пенсии тем, кто предоставил допoлнительные документы для учета нового стажа в мае.

Льготные тарифы на авиабилеты

С 1 июля этого года будет запущен пoртал субсидирoванных перевозок в тестовом режиме. На этом сайте россияне смогут купить льготные билеты на самолет по конкретным направлениям. Раньше это сделать можно было только на сайтах авиаперевозчиков.

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#изменения
#Россия
#июль
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В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

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#Госдума
#приставы
#закон
#списания
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Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
05 июля 2023, 08:11

istockphoto/Inside Creative House

В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
 
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
 
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
 
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.

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#вино
#Роскачество
#алкоголь
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В Курской области ВСУ обстреляли школу
05 июля 2023, 08:01

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.

Кроме здания школы повреждения получил частный дом.

Никто не пострадал.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду
05 июля 2023, 07:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
Весной 2022 года 19-летняя девушка пришла с ружьем в детский сад Красноярска. Воспитатели заметили оружие и попытались задержать ее до прибытия сотрудников полиции, сообщает телеграмм-канал 360tv.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы. 

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#суд
#приговор
#детский сад
#стрельба
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ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

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#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
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На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
05 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Airubon

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

До настоящего время члены экипажа не найдены. 

Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков. 

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#истребитель
#Камчатка
#экипаж
#крушение
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Times: У НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
05 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/GummyBone

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в альянс перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В своей статье журналист отметил, что в следующем году действующий президент США Джо Байден может попрощаться со своим постом. В том случае, если к власти придет Дональд Трамп, Украина не будет получать такую мощную военную помощь, которую направляет Запад на сегодняшний день.

Обозреватель порекомендовал ускорить процедуру принятия страны в альянс и призвал предоставить ей гарантии, пока процесс вступления проходит инстанции. 

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#НАТО
#Украина
#вступление
#саммит
#США
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Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

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#китай
#США
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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#пожары
#Екатеринбург
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