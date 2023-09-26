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Что приготовить осенью: пять простых блюд из сезонных овощей

26 сентября 2023, 17:30
Фото: istock/AlexRaths

Фото: istock/AlexRaths

Дачный сезон завершился, а овощи по-прежнему ароматные и сочные. Редакция «Радио 1» расскажет, как справиться с осенним урожаем и приготовить из него самые вкусные блюда по простым рецептам.

Тыквенный крем-суп с сыром

Фото:istockphoto/Andres Victorero


Чтобы приготовить ароматный тыквенный суп потребуется:


  1. 400 грамм тыквы
  2. 200 мл сливок
  3. 2 стакана куриного бульона
  4. 150 грамм сыра с плесенью
  5. 1⁄2 ч.л. имбиря
В первую очередь следует очистить тыкву и нарезать ее мелкими кубиками. Далее в куриный бульон нужно опустить имбирь и тыкву. Как только кубики тыквы станут мягкими, в бульон опускается сыр с плесенью. Блендером содержимое кастрюли взбивается в пюре, после чего добавляются сливки.

Украсить суп можно зеленью. Для того, чтобы блюдо получилось сытным, в него можно добавить креветки или обжаренную куриную грудку. Вместо хлеба к крем-супу лучше подавать сухарики.

Бабагануш


Фото:istockphoto/Yana Margulis Rubin

Это блюдо стало популярной закуской ближневосточной кухни. Иногда можно встретить раздельное написание названия (Баба гануш), что тоже является правильным. Готовится блюдо из запеченных баклажанов.
Чтобы приготовить нежный баклажановый паштет Бабагануш необходимо:

  1. 3 баклажана
  2. 3 ст.л. кунжута
  3. 3 зубчика чеснока
  4. 4 ст.л оливкового масла
  5. 2 ст.л лимона
  6. 1 помидор
  7. перец, кинза – по вкусу


Баклажаны нарезаются крупными кольцами, после чего запекаются в духовке при температуре 180 градусов. Когда овощи подрумянятся, с них нужно снять кожицу, а мякоть нарезать как можно мельче. Затем с помидора нужно также удалить кожицу, мелко нарубив его мякоть с зеленью. Остальные ингредиенты и овощи нужно смешать блендером до состояния пасты.

Украсить блюдо можно зеленью, гранатом или зернышкам кунжута.

Салат с семгой, огурцами и апельсиново-горчичной заправкой


Фото:istockphoto/flyingv43

Это блюдо очень быстро готовить. Салат получится оригинальным и понравится даже самым привередливым гурманам.

Для салата потребуется:

  1. 2 огурца
  2. 200 грамм семги
  3. 200 грамм рукколы
  4. 1 ч.л. горчицы
  5. 1 ч.л. меда
  6. 1 апельсин
  7. 1 ст.л. оливкового масла
Прежде всего нужно смешать до однородного состояния сок одного апельсина, масло, мед и горчицу. Огурцы следует очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками. Семга также режется острым ножом тонкими и длинными полосками. Далее все ингредиенты смешиваются и поливаются заправкой.

Украсить салат можно зеленью или оливками.

Оладьи из картофеля и кабачка


Фото:istockphoto/Anna_Shepulova


Оладьи являются вкусным и полезным перекусом. Их можно брать с собой в качестве перекуса и употреблять холодными.
Чтобы приготовить оладьи потребуется:

  1. 1 болгарский перец
  2. 1 морковь
  3. 2 картофеля
  4. 1 кабачок
  5. 1 яйцо
  6. 1⁄2 стакана муки
  7. 1 ст.л. оливкового масла
  8. 1 пучок зелени
Овощи натираются на мелкой терке. Лишний сок следует отжать, чтобы оладьи не рассыпались на сковороде. К полученной мякоти добавить муку, соль, яйцо. Полученное тесто должно быть средней густоты. На смазанной маслом сковороде, оладьи нужно обжарить с обеих сторон.

Оладьи послужат сытным перекусом или станут отличным дополнением к горячему чаю.

Морковные маффины


Фото:istockphoto/Sedaeva

Десерт можно сделать более сладким или сытным, добавив всего несколько ингредиентов.
Чтобы приготовить пышные морковные маффины, необходимо:

  1. 3 моркови
  2. 2 яйца
  3. 3⁄4 стакана муки
  4. 3⁄4 стакана творога
  5. оливковое масло
  6. перец, кориандр – по желанию
Приготовление десерта следует начать с моркови. Ее нужно натереть на мелкой тёрке. Далее морковь смешивается с остальными ингредиентами. Чтобы маффины получились более сладкими, нужно увеличить количество сахара и творога. Для сытного лакомства можно заменить творог сыром.

Выпекать смесь нужно в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.

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#овощи
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#огурцы
#кулинария
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Психолог Снегуров назвал запрет видеоигр в России бесперспективным и вредным
26 сентября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил, что совсем запрещать видеоигры в России вредно и бесперспективно.
По его мнению, в данном вопросе важна умеренность.

«Излишнее увлечение чем-то является нарушением меры и в классическом мире, и в виртуальном. Нужна не борьба, а стратегия взаимоотношений этих двух миров. Неумеренность – это плохо и нужно бороться, хотя бы, за умеренность, но исключить вообще видеоигры, как сегмент – невозможно, бесперспективно и, даже, вредно. Отмена такого контента приведёт к болезням классического типа – неврозам и психозам», – прокомментирвоал в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.

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#игры
#технологии
#психолог
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Почти 870 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню
26 сентября 2023, 17:41

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Выплата на обеспечение питанием беременных и кормящих женщин, а также семей с детьми до 3 лет – это одна из востребованных мер социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография».

«Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Выплата беременным составляет 400 рублей, кормящие мамы получают 1 000 рублей, матери детей от 0 до 1 года получают 1 000 рублей, матери детей от 1 до 3 лет получают выплату в размере 600 рублей.  

Оформить социальную выплату можно на сайте. 

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В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде.
#подмосковье
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#жители
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#людмила болатаева
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Исправительные учреждения Подмосковья представили продукцию на федеральной ярмарке
26 сентября 2023, 17:33

Фото: УФСИН РФ по МО

Подмосковные исправительные учреждения представили свою продукцию на федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Московской области.
60-я по счёту ярмарка проходила на территории ВДНХ с участием 250 производителей. Они продемонстрировали уникальные разработки в таких тематических разделах, как оборудование и технологии, технический текстиль, нетканые материалы и сырьё, трикотажные полотна, ткани и фурнитура, одежда и аксессуары. 
«На ярмарке была представлена экспозиция Управления ФСИН России по Московской области. Это форменное обмундирование федеральных органов исполнительной власти, спецодежда и швейные изделия. Сегодня при исправительных колониях Московской области работают четыре центра трудовой адаптации осужденных и одна учебно-производственная мастерская. Там привлечены к труду более 900 осуждённых», – говорится в сообщении. 
Участие подмосковного УФСИН в выставке позволяет учреждениям найти новых заказчиков и обеспечить трудоустройство осуждённых.
 
Как подчеркнули в управлении, труд в исправительных учреждениях – одно из основных методов исправления. Работа оплачивается, что позволяет осуждённым погашать имеющиеся иски. Также они могут получить специальность и устроиться на работу после освобождения.
 
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#уфсин
#профессия
#выставка
#колония
#подмосковье
#московская область
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Глава Якутии Николаев выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»
26 сентября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/LeMusique

Глава Республики Саха - Якутия Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с запретом фильмов «Айта» и «Кандидат». В первом Роскомнадзор увидел националистические идеи, а во втором — пропаганду ЛГБТ.
Руководитель региона не согласился с мнением специалистов надзорного ведомства. Он предположил, что ситуация возникла из-за того, что кинематограф в Якутии активно развивается и в республике создана уже настоящая киноиндустрия. Николаев также добавил, что лично знает режиссеров картин «Айта» и «Кандидат». Они просто неспособны снимать кино о нетрадиционных ценностях или национализме, сказал глава Якутии.

Что касается фильма «Кандидат», где герой надевает парик и женское платье, то на это Айсен Николаев не без юмора заметил, что в таком случае следует запретить комедии «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тётя», давно уже ставшие классикой отечественного кинематографа.

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#кино
#герой
#николаев
#роскомнадзор
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В Воскресенске проведут капитальный ремонт домов
26 сентября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон Лопатинский в Воскресенске.
Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Кричащая проблема — это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет. Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — добавил глава региона.
На данный момент специалисты занимается ремонтом и заменой теплосетей в микрорайоне Лопатинский, а следующим этапом будет капитальный ремонт домов. 
«Важно, чтобы мы рассказали, что у нас будет первым — Центральная улица или Первомайская, какие многоквартирные дома, что включает в себя капитальный ремонт — кровля, подвалы, замена коммуникаций, фасады. В этом году благодаря совместным усилиям (спасибо Президенту, Правительству) мы наконец-то победим проблему обманутых дольщиков. Сейчас активно беремся за реновацию. 100 тысяч человек в Подмосковье живёт в 2-этажных бараках. И наша задача в первую очередь — строить в городе высокие дома и сносить ветхие», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

Андрей Воробьёв обратил ​внимание на то, что администрация округа старается исправить всё то, что людей беспокоит. 

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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске.

В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения.

Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей Подмосковья.
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#дома
#люди
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Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»
26 сентября 2023, 17:10

Фото: Минсельхозпрод МО

Подать заявку на регистрацию домашнего животного в Подмосковье теперь можно в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На региональном портале госуслуг для владельцев домашних животных работают два цифровых сервиса. С их помощью можно подать заявку на регистрацию животного и записаться в ветеринарную клинику», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
 
Сервис «Регистрация домашних животных» теперь доступен на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев». При постановке питомца на учёт также можно сообщить о планах записаться к ветеринару. В этом случае после отправки заявления на регистрацию заявитель будет автоматически перенаправлен на электронный сервис «Запись в ветеринарную клинику».
 
Обязательная регистрация для собак любой породы старше трёх месяцев начала действовать в Подмосковье с 1 сентября этого года.  
 
При первом посещении врача питомцу поставят электронный чип. После этого специалист занесёт сведения о самом животном и его хозяине в информационную базу регионального Минсельхозпрода.

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#московская область
#минсельхозпрод мо
#питомцы
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Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей ​Подмосковья
26 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

К 2027 году качество водоснабжения улучшится для 106 тысяч жителей Воскресенска.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов. 
«Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

В микрорайоне Лопатинский специалисты проведут замену водопроводных сетей, протяжённостью свыше 4 км. На сегодняшний день готовность этой работы составляет более 70%. Уже в текущем году 15 тысяч жителей Воскресенска будут бесперебойно получать чистую воду. 

Аварийные работы в микрорайоне Лопатинский ведутся ГУП МО «КС МО» с августа текущего года. Количество жалоб ежемесячно снижается на 20%.
«Понятно, что все трубы, которые пролежали в земле 50 лет устарели, вода в домах часто ржавая. Очень частые прорывы были зимой, перебои и с горячей, и с холодной водой. Вопрос начал решаться летом и достаточно оперативно. Прокладывают новые трубы», —  сказала местная жительница Лариса Филиппова.
Кроме того, в микрорайоне запланировано строительство станции обезжелезивания мощностью 240 м³/час. 


Специалисты также проводят ремонт, капитальный ремонт и замену труб и насосов в других районах Восресенска. 

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В Воскресенске построят и реконструируют 16 объектов теплоснабжения.

Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье.
#мо
#вода
#строительство
#губернатор
#ремонт
#трубы
#капитальный ремонт
#специалисты
#станции
#андрей воробьёв
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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске
26 сентября 2023, 16:41

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский.
Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы находимся в сложном микрорайоне. Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получение тепла и качественной воды. Это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

В микрорайоне Лопатинский запланировано много работ, которые улучшат качество жизни жителей округа. 
«Есть ещё одна кричащая проблема — это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет, сетям — ещё больше. Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — добавил глава региона. 
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Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана.
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#качество жизни
#служба
#андрей воробьёв
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Депутат Журова: Надо получить комментарии от Исинбаевой о её высказываниях
26 сентября 2023, 16:39

Фото: kremlin.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжке с шестом Елену Исинбаеву самостоятельно прокомментировать свои высказывания о наградах, званиях и возвращении в МОК.
«Я всё-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы много манипуляций, хочется услышать её разъяснения. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у неё спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов». А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от неё», — прокомаментировала в беседе с «Газета.ру» Журова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Российская заявила, что спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России.

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