Что приготовить осенью: пять простых блюд из сезонных овощей

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Тыквенный крем-суп с сыромФото:istockphoto/Andres Victorero
Чтобы приготовить ароматный тыквенный суп потребуется:
- 400 грамм тыквы
- 200 мл сливок
- 2 стакана куриного бульона
- 150 грамм сыра с плесенью
- 1⁄2 ч.л. имбиря
Украсить суп можно зеленью. Для того, чтобы блюдо получилось сытным, в него можно добавить креветки или обжаренную куриную грудку. Вместо хлеба к крем-супу лучше подавать сухарики.
Бабагануш
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Это блюдо стало популярной закуской ближневосточной кухни. Иногда можно встретить раздельное написание названия (Баба гануш), что тоже является правильным. Готовится блюдо из запеченных баклажанов.
Чтобы приготовить нежный баклажановый паштет Бабагануш необходимо:
- 3 баклажана
- 3 ст.л. кунжута
- 3 зубчика чеснока
- 4 ст.л оливкового масла
- 2 ст.л лимона
- 1 помидор
- перец, кинза – по вкусу
Баклажаны нарезаются крупными кольцами, после чего запекаются в духовке при температуре 180 градусов. Когда овощи подрумянятся, с них нужно снять кожицу, а мякоть нарезать как можно мельче. Затем с помидора нужно также удалить кожицу, мелко нарубив его мякоть с зеленью. Остальные ингредиенты и овощи нужно смешать блендером до состояния пасты.
Украсить блюдо можно зеленью, гранатом или зернышкам кунжута.
Салат с семгой, огурцами и апельсиново-горчичной заправкой
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Это блюдо очень быстро готовить. Салат получится оригинальным и понравится даже самым привередливым гурманам.
Для салата потребуется:
- 2 огурца
- 200 грамм семги
- 200 грамм рукколы
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. меда
- 1 апельсин
- 1 ст.л. оливкового масла
Украсить салат можно зеленью или оливками.
Оладьи из картофеля и кабачка
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Оладьи являются вкусным и полезным перекусом. Их можно брать с собой в качестве перекуса и употреблять холодными.
Чтобы приготовить оладьи потребуется:
- 1 болгарский перец
- 1 морковь
- 2 картофеля
- 1 кабачок
- 1 яйцо
- 1⁄2 стакана муки
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 пучок зелени
Оладьи послужат сытным перекусом или станут отличным дополнением к горячему чаю.
Морковные маффины
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Десерт можно сделать более сладким или сытным, добавив всего несколько ингредиентов.
Чтобы приготовить пышные морковные маффины, необходимо:
- 3 моркови
- 2 яйца
- 3⁄4 стакана муки
- 3⁄4 стакана творога
- оливковое масло
- перец, кориандр – по желанию
Выпекать смесь нужно в духовке при температуре 200 градусов около 45 минут.
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