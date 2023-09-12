«Чудеса на небесах»: Пять российских авиа инцидентов, при которых никто не погиб

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В этой статье собраны пять случаев аварийных посадок самолетов в России, которые могли бы привести к большому количеству жертв, однако, закончились благополучно благодаря профессионализму пилотов.
Посадка на Неву в 1963 году
21 августа 1963 года авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял регулярный рейс Таллин — Москва. Сразу после взлета, экипаж заметил, что стойку шасси заклинило в полуубранном положении. Было принято решение не лететь в Москву, а сесть в ленинградском аэропорту Пулково. Лайнер планировал над северной столицей, когда у него, внезапно, отказал двигатель №2. Тогда командир корабля принял решение о посадке на воду. Самолет успешно приземлился на Неву, все 52 человека, находившихся на борту, остались живы.
Взлетная полоса в Омске 2002 год
14 января 2002 года самолёт Ту-204 выполнял рейс Франкфурт-на-Майне — Новосибирск, однако, посадка в аэропорту назначения была запрещена диспетчером из-за погодных условий. Экипажу было сказано садиться в Омске. Ветер в тот день действительно был очень сильным и, долетев до Омска, Ту-204 истратил все топливо. Садиться пришлось с неработающими двигателями. Судно успешно спланировало на посадочную полосу, выкатилось за ее пределы, снесло фонарный столб и, наконец, затормозило. Все 139 человек, находившихся на борту, остались в живых.
Посадка в Тайге в 2010 году
7 сентября 2010 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Алроса» вылетел из якутского города Удачный в Москву. Спустя 3,5 часа полета, у самолета полностью отказало электропитание, после чего отключились бортовые навигационные системы. Экипаж принял решение сесть на выведенную из эксплуатации полосу в Ижме, которая изначально не предназначалась для самолетов такого типа. В результате аварийной посадки, самолет смог успешно приземлиться на непригодную для него полосу, но выкатился за ее пределы и въехал в тайгу. Однако, 72 пассажира и 9 членов экипажа остались целы и невредимы.
Посадка на кукурузное поле в 2019 году
Этот инцидент был прозван в народе «Чудо в кукурузе». 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс по маршруту Москва—Симферополь. Однако, при разгоне на взлетной полосе, в оба двигателя самолета попали стаи чаек, в результате чего один из них полностью вышел из строя, а второй продолжил работать на 70%. Остановить набор скорости в этот момент было уже невозможно, потому, борт начал уходить на второй круг. Из-за слабой тяги двигателей самолет не смог набрать высоту и рухнул в кукурузное поле неподалеку от аэропорта. 74 человека получили травмы, однако, все 233 из находившихся на борту остались в живых.
«Чудо в кукурузе 2.0» в 2023 году
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Точной версии произошедшего озвучено еще не было. По предварительным данным, аварийную посадку пришлось совершить из-за отказа гидросистемы. Эту версию подтверждают и опубликованные в сети переговоры пилотов, на которых один из них говорит о «гидрашке зелёной», которая полностью вытекла. Также, как и в предыдущем случае, авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.
Напомним, крупнейшая авиакатастрофа в истории произошла 11 сентября 2001 года в городе Нью-Йорк. Да-да, речь идет о захваченном террористами самолете, который намеренно влетел во Всемирный торговый центр. В ней погибли 1692 человека, однако, причиной этой трагедии, как все мы знаем, не были ни действия пилотов, ни неисправность самолета.
Благодаря высокому профессионализму и смелости пилотов, а также перманентному развитию авиаотрасли, самолеты остаются самым безопасным и комфортным видом транспорта на протяжении многих лет.
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