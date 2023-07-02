ЧВК «Вагнер» было выделено 858 млрд рублей по госконтрактам

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Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд рублей по госконтрактам
«Это под триллион. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», —заметил Дмитрий Киселев.
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