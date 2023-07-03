ЧВК «Вагнер» на месяц приостановила набор бойцов

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Частная военная компания «Вагнер» сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО.
В настоящий момент бойцы «Вагнера», по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, находятся в своих полевых лагерях в Луганске.
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Артем Путинцев