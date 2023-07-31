ЧВК «Вагнер» приостановила набор бойцов в российских регионах «на неопределенный срок»

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ЧВК «Вагнер» объявила о приостановке работы региональных центров по вербовке бойцов. Официальное объявление об этом появилось в Telegram-канале «ЧВК Вагнер Объявления о работе».
«В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК Вагнер на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов. Работа региональных центров по набору в ЧВК Вагнер приостанавливается на неопределенный срок», — говорится в сообщении.3 июля частная военная компания «Вагнер» сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО.
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