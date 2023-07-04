ЧВК «Вагнер» продолжает обустройство своих баз в Белоруссии

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Продолжается обустройство одной из трех белорусских баз частной военной компании «Вагнер», расположенной близ населенного пункта Осиповичи в Могилевской области. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал GREY ZONE
Частная военная компания «Вагнер» ранее сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО. В настоящий момент бойцы «Вагнера», по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, находятся в своих полевых лагерях в Луганске.
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