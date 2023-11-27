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«Чёрная метель» в Москве: когда непогода отступит от региона

Губернатор Подмосковья назвал снегопад 27 ноября самым мощным за 40 лет
27 ноября 2023, 12:54
Фото: IStock/COM&O

Фото: IStock/COM&O

Синоптики предсказали, что в ночь на 27 ноября на Москву обрушится «чёрная метель». В понедельник утром жители и гости столицы действительно увидели гололедицу, сугробы и обильные осадки. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходит ликвидация последствий непогоды в регионе, и что делать, если из-за снегопада опоздал на работу.

«Черная метель» накрыла Москву


Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прежде сообщил, что в Москве ожидается снегопад в ночь на 27 ноября, пик которого придется на утро понедельника. Синоптик назвал непогоду «чёрной метелью» и заявил, что порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость ухудшится до 100 метров.

В Подмосковье прошел самый мощный снегопад за 40 лет


Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале написал, что минувшей ночью в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет. По его словам, всю ночь более двух тысяч единиц техники и почти три тысячи человек устраняли последствия снегопада.

В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада
В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада

«Работы не останавливались ни на минуту», — подчеркнул Воробьёв.
По словам губернатора Подмосковья, ситуация по очистке дорог остается сложной в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, однако коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.


Когда снегопад в Москве закончится


Осадки в столичном регионе будут выпадать в течение нескольких часов, затем погода начнет улучшаться. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Синоптик предупредил, что к вечеру температура воздуха опустится, и на дорожном покрытии образуется гололедица.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. По словам губернатора, к снежному покрову снега прибавится еще 4 см.

Пробки на дороге из-за снегопада


В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%. Непогода стала причиной образования коллапсов на дороге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах составили шесть баллов. Затруднен проезд в том числе из-за того, что застрявшие в снегу фуры блокируют дорогу, однако специальные службы направлены на места для оперативного решения проблем.

Основные заторы зафиксированы по дороге в сторону столицы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Что делать, если опоздал на работу из-за снегопада


Работодатель не вправе привлечь сотрудника к ответственности за опоздание на работу из-за плохих погодных условий. Однако доказать тот факт, что опоздание стало возможным именно по причине циклона, работник обязан.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв сообщил, что работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, который не явился на работу вовремя, однако снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, соответственно вины работника в данном случае нет.

Синоптик Шувалов допустил образование сугробов к Новому году в столице
Синоптик Шувалов допустил образование сугробов к Новому году в столице

По словам юриста, о своем опоздании из-за плохих погодных условий, работодателя следует предупредить заранее. Он также посоветовал фиксировать на камеру своей путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность.

«Если вы стоите на остановке и видите, что таких людей много, — обменяйтесь контактами, чтобы потом быть свидетелями друг у друга. Это рабочая история. Также нужно сделать скрины прогноза погоды, различных предупреждений, можно сделать фотографию автобуса, маршрутки, на которой вы едете, можете видео сделать, как весь транспорт стоит, и сколько снега на дороге», — рассказал Соловьёв.

О том, какие еще можно предоставить доказательства работодателю или в суд, в случае неправомерного взыскания, читайте в материале «Радио 1».

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Воробьёв сообщил о самом мощном снегопаде в Подмосковье за 40 лет
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Экс-советник президента Клименко раскрыл настоящие зарплаты айтишников в России
27 ноября 2023, 13:56

Фото: IStock/scyther5

Исследование SuperJob показало, что за год зарплаты в сфере IT выросли на 8,5%. При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал «Радио 1», что зарплата специалиста зависит от его классификации. Например, у «джуниуров» предложения по оплате практически не меняются.
«Цифра росла хорошо в ковидные годы, и в начале спецоперации. Если говорить в числах, то у нас есть большой разрыв между джуниорами и высококлассными специалистами, у которых зарплата исчисляется в валюте. Зарплаты джуниоров при этом не поменялись, они как были, так и остались», — отметил он.
По словам эксперта, разрыв зарплат у «джуниуров» и «сеньоров» может достигать несколько сотен тысяч.
«Джуниоры получают 60-70 тысяч рублей, мидлы 100-170, сеньоры от 250. Показатель, на который мы можем равняться – это Google и подобные компании. Если мы говорим о высококлассных специалистах, то у них там зарплата около 10 тысяч долларов, у нас топы примерно в той же среде находятся», — заключил он.
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#зарплата
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#google
#it
#программирование
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Подмосковные уличные аттракционы завершили работу до весны
27 ноября 2023, 13:47

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершилась консервация уличных аттракционов до весны. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Владельцы многих аттракционов уже перевели свою технику в нерабочее состояние на зимний период - в так называемую консервацию. Многие карусели укрыты брезентом, а в мастерских стартовали работы по ремонту или замене основных частей и деталей», – привели в пресс-службе слова главы ведомства Тихона Фирсова.
По его словам, проверки аттракционов продолжатся и зимой.
 
Так, зимние горки, как и аттракционы, должны иметь всю необходимую документацию. Кроме того, они должны быть оборудованными по стандартам и технике безопасности. Кроме того, в области есть крытые парки развлечений, где работа развлекательных технических средств не зависит от погоды.
 
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#минэкологии мо
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#аттракционы
#зима
#московская область
#подмосковье
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«Второй напор могут не выдержать»: Синоптики ожидают новую волну шторма на юге России
Синоптик Шувалов предупредил о новом шторме в Крыму и Краснодарском крае
27 ноября 2023, 13:40

Фото: IStock/kckate16

Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Радио 1», что в понедельник и вторник на Черноморском побережье ветер начнёт постепенно утихать. Однако вскоре вернётся снова.
«Ветер постепенно ослабеет до 10 метров в секунду, во вторник подержится слабый ветер. Это даст возможность европейской части прийти в себя. Но вечером во вторник и среду с сильным ветром и осадками снова придёт южный циклон», — отметил синоптик.
Шувалов подчеркнул, что непогода нагрянет в Севастополь, Анапу, Геленджику, Ростов, Донецк, Луганск и так далее. Он призвал коммунальщиков готовиться к новым обрушениям.
«Если до этого ветер достигал 25-30 метров в секунду, то в случае с выходом нового циклона он будет достигать 20-25 метров в секунду. Деревья, выдержавшие первый напор, могут не вытерпеть второго. Так что коммунальным службам и службам электросетей нужно быть наготове», — добавил он.
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#непогода
#ветер
#циклон
#севастополь
#донецк
#ростов
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Предприниматели из Волоколамска готовятся к Новому году
27 ноября 2023, 13:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамские предприниматели начали подготовку к Новогодним праздникам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Предприниматели из городского округа Волоколамск активно начали создавать праздничную атмосферу в торговых объектах, объектах общественного питания, а также на общественных пространствах.

«К праздничному оформлению и украшению фасадов зданий, входных зон, витрин, торговых залов и прилегающих территорий наши предприниматели подходят с особым вниманием и фантазией. Каждый старается придумать что-то новое и креативное, используют иллюминацию, создают объёмно-пространственные конструкции. Всё это способствует созданию предпраздничного настроения у жителей и гостей нашего округа», — поделился первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в магазинах, кофейнях, торговых центрах Волоколамска уже появились новогодние ели и гирлянды.

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#ели
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#подмосковье
#подготовка
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Московская «чёрная метель» накроет Великий Новгород и Санкт-Петербург
Синоптик Шувалов: В Великий Новгород и Петербург придут московские снегопады
27 ноября 2023, 13:13

Фото: IStock/Dreef

Южный циклон, который накрыл столичный регион снегопадом, отступает и движется на северо-запад. Великий Новгород и Санкт-Петербург накроет такая же метель, как и Москву, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Это был очень своеобразный южный циклон, который набросился сильным, жестоким ветром почти ураганной силы на юг европейской территории нашей страны. Сейчас он пошёл на север, основные зоны осадков перемещаются на северо-запад и подходят к Великому Новгороду. Потом в ночь подойдёт к Санкт-Петербургу. То есть их ждёт то, что сегодня было в Москве и Подмосковье», — отметил Шувалов.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прежде сообщил, что в Москве ожидается снегопад в ночь на 27 ноября, пик которого придётся на утро понедельника. Синоптик назвал непогоду «чёрной метелью» и заявил, что порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость ухудшится до 100 метров.

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#снегопад
#циклон
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#великий новгород
#погода
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В Красногорске прошёл концерт в честь Дня матери
27 ноября 2023, 12:43

Фото: администрация г. о. Красногорск

В доме культуры «Подмосковье» прошёл торжественный концерт по случаю Дня матери. Женщин поздравил с праздником глава городского округа Дмитрий Волков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечая особую роль женщины в истории, он назвал материнство особым даром.  Волков подчеркнул, что именно мама является для каждого из нас главным человеком на Земле.  

Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены жительницы округа, в том числе мамы участников СВО и многодетные матери. Свои поздравления со сцены передали представители депутатского корпуса и красногорского духовенства.  

Ярким и запоминающимся подарком стали выступления артистов, отметили в пресс-службе.

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#день матери
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#дом культуры
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#московская область
#подмосковье
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Адвокат призвал опоздавших из-за снегопада на работу подать в суд на коммунальщиков
Адвокат Захидов: Пострадавшие от снегопада могут подать в суд на коммунальщиков
27 ноября 2023, 12:25

Фото: IStock/kenkonj

В Москве прошёл самый мощный за последние 40 лет снегопад. На дорогах утром скопились восьмибалльные пробки, местные жители жаловались в социальных сетях на нечищеные дорогие и массовые опоздания на работу из-за транспортного коллапса.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил в беседе с «Радио 1», что каждый гражданин может подать в суд на коммунальные службы города за неисполнение обязанностей. В этом случае с дорожных служб можно стребовать компенсации морального вреда.
«Чистить дороги нужно начинать в шесть утра, а не в час дня, когда поток машин на дороге большой. Если транспортники озаботились коллапсом только днём, это однозначно говорит о ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей», — сказал Захидов.
Адвокат отметил, что прилечь к ответственности можно департамент транспорта Москвы, ГБУ «Жилищник» и даже мэрию. В других субъектах нужно писать заявление в адрес дорожных служб, которые отвечают за уборку города.
«Те люди, которые сегодня опоздали на работу по причине коллапса на дорогах, имеют право подать в суд на компенсацию морального вреда на транспортные службы. С них можно взыскать денежные суммы, которые могут быть удержаны работодателем за опоздание на работу по причине транспортной неразберихи, то есть это квартальные, премиальные надбавки», — отметил Алишер Захидов.
В качестве доказательств в суд можно предъявить видео и фото неочищенных дорог, сообщения средств массовой информации, справку из метеорологического центра.

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#суд
#дороги
#адвокат
#компенсации
#коммунальные службы
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В Волоколамске 120 единиц техники устраняют последствия «чёрной метели»
27 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамском округе 120 единиц техники и более 150 дворников борются с последствиями так называемой «чёрной метели». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Ночной снегопад, который прошел в Подмосковье, считается самым мощным за последние десятилетия. «Чёрная метель» —это циклона, который пришел в Московскую область с Чёрного моря.

«Постепенно территорию расчищаем от снега. Работы не останавливаются ни на минуту. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта», — отметила временно исполняющая главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Стоит отметить, что коммунальные службы Волоколамска приводят в порядок 67 км муниципальных дорог. Также около 550 км региональной сети расчищают от снега областные службы.

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#подмосковье
#благоустройство
#снегопад
#метель
#коммунальные службы
#волоколамск
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Никакого алкоголя: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря
27 ноября 2023, 11:50

Фото: IStock/cagkansayin

Неделя начинается с Полнолуния в Близнецах. Оно состоится в понедельник 27 ноября. О том, как это отразится на всех знаках зодиака, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В этот день необходимо беречь здоровье, лучше воздержаться от алкоголя. Важно выспаться. В спортивных тренировках надо избегать длительной нагрузки и нельзя поднимать тяжести. В деловой сфере благоприятно выстраивать доверительные отношения. В любови поднимется вопрос финансов. Его желательно обсудить честно и максимально деликатно.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо исследовать новые возможности и уметь извлекать пользу из происходящего. Обещания на этой неделе ему лучше не давать, и самому не слишком обнадёживаться.

Тельцу лучше контролировать свои эмоции и страсть. В отношениях надо стремиться к гармонии и спокойствию.

Близнецам важно быть реалистами. Им нужно быть проницательными в общении и постараться понять истинные мотивы людей.

Рак с выгодой для себя сможет использовать счастливый шанс и найдёт оригинальный способ решения вопросов в деловой сфере.

Льву благоприятно быть ответственным и мудрым. Свои мысли и поступки надо тщательно взвешивать, а с активными действиями не желательно торопиться.
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Астролог Грохотова: Львы и Скорпионы – самые талантливые актёры
Деве стоит только захотеть и ее планы осуществляться. Поэтому ей надо пересмотреть список своих желаний и расставить приоритеты.

Весам хорошие манеры, тактичность и вежливость помогут в разрешении споров и разногласий.

Скорпиону нужно пробудить свою волю. Благоприятно временно ограничить общение необходимыми, приятными и желательными контактами.

Стрельцу важно себя радовать, обратить своё внимание на приятные события и искренне проявлять свои чувства.

Козерогу надо быть рассудительным и дисциплинированным. Своё будущее следует держать в своих руках и не полагаться на случай.

Водолей откроет в себе новые таланты. Воображение и умение быстро усваивать новую информацию помогут ему в этом.

Рыбам нельзя быть рассеянными. Мечтательность будет сбивать с пути на этой неделе. Необходимо фиксировать свой график дел в блокнот и обязательно делать копии важных писем и документов.

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