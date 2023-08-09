CNBC: Глобальное потепление вскоре навсегда изменит вкус шампанского

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Глобальное потепление может серьёзно повлиять на вкус шампанского, раз и навсегда изменив его. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Телеканал цитирует мнение экспертов английской винной сети Grape Britannia,которые заявили о том, что слишком сильное воздействие лучей ультрафиолета оставляет на виноградной лозе ожог, по силе воздействия схожий с человеческим. Это, разумеется, влияет и на вкус, и на крепость напитка.
Воздействие экстремальных температур привело к тому, что во вкусе шампанского уже появились новые нотки — оно стало слаще, и теперь виноделам больше не нужно добавлять в игристое сахар.
В компании LVMH (Moët & Chandon) cообщили, что уже работают над адаптацией производства игристых вин к изменяющимся климатическим реалиям.
Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.
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«С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики», — отметил винный критик Том Хьюсон.
В компании LVMH (Moët & Chandon) cообщили, что уже работают над адаптацией производства игристых вин к изменяющимся климатическим реалиям.
Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.
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Артем Путинцев