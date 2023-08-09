CNBC: Глобальное потепление вскоре навсегда изменит вкус шампанского

Модернизация систем тепло- и водоснабжения в городском округе Солнечногорск улучшит ситуацию для 200 тыс человек. Об этом стало известно во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями муниципалитета, на которой обсуждали эту тему.