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CNBC: Мексика названа самой комфортной страной для переезда

12 июля 2023, 03:55

Фото: iStock/rarrarorro

Экспаты назвали Мексику самой лучшей страной для переезда. Об этом написал CNBC со ссылкой на исследование Internations.
Социологи провели опрос переселенцев в 53 странах мира, оценивая 5 ключевых показателей: качество жизни, легкость обустройства, работа, личные финансы и так называемое «необходимое для экспата» (жилье, административные ресурсы, язык и цифровая жизнь).

В итоге 90% иностранцев, перебравшихся в Мексику, заявили о том, что чувствуют себя счастливыми и довольными жизнью, в то время как среднемировой показатель составил всего 72 процента. Живущие в Мексике экспаты отмечают дружелюбие местного населения, благоприятную культуру , доступную стоимость жилья, а также большой выбор вариантов досуга.


На втором месте по популярности оказалась Испания, где жизнью было удовлетворено 87% переехавших. Они хвалили баланс между личной жизнью и работой и приятный климат. Замкнула тройку Панама, в которой из-за легкости установления дружеских связей и финансовой стабильности рады переезду оказался 81% экспатов.

В топ-10 самых популярных для релокации стран по результатам опроса Internations также вошли Португалия, Малайзия, Таиланд, Бахрейн, Тайвань, Филиппины и Коста-Рика.

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#Мексика
#экспаты
#переезд
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Клычков: В Орловской области будут созданы отряды территориальной обороны
12 июля 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Орловской области создадут отряды территориальной обороны . Идею, предложенную жителями, поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе орловского правительства, в ближайшее время появится полигон для обучения добровольцев. По мнению губернатора, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также научить пользоваться оружием.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться <...> Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми»,— заявил Андрей Клычков.

Отряды территориальной самообороны сформированы в ряде регионов, в том числе в Белгородской и Курской областях. Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая 2023 года сообщал о намерении властей вооружить отряды теробороны. На тот момент в регионе уже были сформированы семь батальонов, в которые входили почти три тысячи человек.

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#Орловская область
#Андрей Клычков
#территориальная оборона
#местные жители
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Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды
11 июля 2023, 23:22

Фото: официальный сайт администрации Сочи

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца дня среды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила администрация черноморского города-курорта. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.
«До конца суток 12 июля 2023 года на территории Сочи вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Также возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, для контроля ситуации работает оперативный штаб.

Напомним, что штормовое предупреждение в Сочи было объявлено в воскресенье, 9 июля, в связи с приходом на Черноморское побережье мощного грозового фронта. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, а на следующую ночь в Адлерском районе — еще 100 мм. Режим ЧС муниципального характера из-за произошедших подтоплений в итоге ввели на территориях Хостинского и Адлерского районов города-курорта, а также на федеральной территории Сириус. Эвакуировали почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.

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#Сочи
#ливни
#подтопления
#прогноз погоды
#штормовое предупреждение
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Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия
11 июля 2023, 22:54

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы с начала года проверили более 21 тыс владельцев гражданского огнестрельного оружия, у которых находятся более 350 тыс его единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области по итогам работы за первое полугодие текущего года.
В ведомстве уточнили, что за это время составлено более 4 тыс административных протоколов, изъято свыше 2 тыс единиц оружия, аннулировано около 500 лицензий и разрешений. Граждане и юрлица добровольно сдали порядка 3 тыс единиц оружия.

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#Росгвардия Московской области
#оружие
#нарушения
#изъятие. безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ
11 июля 2023, 22:42

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на базе отделения ДОСААФ открылся центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
«Работа центра должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны. Здесь кандидат может сразу пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, идет работа по взаимодействию с системой здравоохранения области. Планируется предоставлять транспорт для кандидатов. Гладков уверен, что это будет гораздо эффективнее, чем открытие медкабинетов.

При этом школьники и студенты также могут здесь пройти курсы по начальной военной подготовке. Для э центре установлены современные тренажеры, на которых можно научиться управлять танком, БТР или дроном.

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#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
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В Московской области за полгода благоустроили четыре лесных родника
11 июля 2023, 22:11

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье за первое полугодие текущего года благоустроили четыре родника. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Эти родники расположены на территории Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Для благоустройства подмосковные лесничие используют валежную древесину, камни и другие подручные природные материалы.
 
Лесные родники – места притяжения жителей Подмосковья и гостей региона. Сотрудники лесной охраны постоянно следят за состоянием природных источников и поддерживают их в порядке и чистоте.
Всего в лесном фонде Московской области специалисты лесного хозяйства поддерживают в надлежащем состоянии 77 родников. 

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#Комлесхоз МО
#леса
#родники
#лесничие
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса
11 июля 2023, 21:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителям пункта временного размещения в Коломне с лекарствами. ПВР находится в Детском доме отдыха «Непецино», там размещены беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В одну из поездок во время общения выяснилось, что людям нужны определённые лекарства. Вместе с региональным Минздравом и Центром помощи детям и их родителям «Всем миром» мы организовали доставку необходимых препаратов», – рассказала Фаевская. 
Так, Виктория с маленькой дочерью Машей приехала из донецкой Макеевки. По словам женщины, они пришли за пробиотиками для дочери, так как недавно та завершила лечение антибиотиками. 
Пенсионерка Татьяна из Ясиноватой – гипертоник. Она получила лекарства, которые принимает систематически.
 
Люди получили гипотензивные, противовоспалительные и антигистаминные препараты, поскольку летом это особенно актуально. У многих аллергия на травы, фрукты, укусы насекомых и многое другое. Некоторым были необходимы венотонические средства.

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#уполномоченный по правам человека в МО
#Ирина Фаевская
#омбудсмен
#лекарства
#ПВР
#беженцы
#ДНР
#Донбасс
#Московская область
#Подмосковье
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Законопроект о продлении майских праздников был отклонен правительством РФ
11 июля 2023, 19:54

Фото: iStock/Madhourse

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею удлинения майских выходных за счёт сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» 5 апреля, объясняя свою идею тем, что регионы могут устанавливать дополнительные выходные дни в мае, но не пользуются имеющейся возможностью. 

"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере», – указано в документе.

Законопроект был отклонён, поскольку его реализация приведёт к негативным последствиям, в частности к увеличению финансовой нагрузки на работодателей. Кроме того, настоящий порядок распределения выходных дней создан с учётом интересов граждан и работодателей, а также на основании мнения профсоюзов. 

«Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – подчеркнули в правительстве. 

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#законопроект
#правительствоРФ
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Милонов: «Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены»
11 июля 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что люди, желающие сменить пол, не здоровы психически, соответственно, они должны пройти лечение.
«Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены. Человек, который хочет сменить пол – психически не здоров, и никак по-другому к нему относиться нельзя», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Кроме того, по мнению парламентария, человек, искренне считающий себя лицом противоположного пола, является социально опасным.

До этого, Виталий Милонов выступал с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании. Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

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#общество
#депутат
#Виталий Милонов
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Работники «Мособлпожспас» спасли 83-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу
11 июля 2023, 18:23

Фото: istockphoto / dolgachov

Работники Мособлпожспаса вывели из леса пожилую женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл 10 июля в городском округе Егорьевск.

Пенсионерка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что во время сбора грибов заблудилась в лесном массиве рядом с деревней Песье и не в силах найти обратную дорогу. К ней на помощь выехали работники 284-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия. Работникам подразделения понадобился час, чтобы найти и вывести „потеряшку“ из леса. Уставшую пенсионерку специалисты передали родственникам. В медицинской помощи любительница грибов не нуждалась», — сообщила заместитель начальника части Мария Туманова.

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В поисковом отряде «ЛизаАлерт» раскрыли план действий для тех, кто потерялся в лесу. 

Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу.
#Мособлпожспас
#спасение
#пенсионерка
#лес
#Система-112
#служба спасения
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Подмосковье ищет медработников