CNBC: Мексика названа самой комфортной страной для переезда

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В итоге 90% иностранцев, перебравшихся в Мексику, заявили о том, что чувствуют себя счастливыми и довольными жизнью, в то время как среднемировой показатель составил всего 72 процента. Живущие в Мексике экспаты отмечают дружелюбие местного населения, благоприятную культуру , доступную стоимость жилья, а также большой выбор вариантов досуга.
В топ-10 самых популярных для релокации стран по результатам опроса Internations также вошли Португалия, Малайзия, Таиланд, Бахрейн, Тайвань, Филиппины и Коста-Рика.
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