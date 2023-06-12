CNEWS: В Париже обсуждают сожительство с крысами

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Дело в том, что власти Парижа уже не первый год пытаются бороться с засильем крыс на городских улицах. Горожан призывают не мусорить, а на улицах размещают отраву, но особого эффекта эти меры не дают.
Как подчеркнула Анн Суйри, крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья» — даже несмотря на то, что они переносят лептоспироз. Заболеть теоретически рискуют уборщики мусора, но для них всегда существует возможность вакцинации.
Ранее в Новой Москве жители многоэтажки пожаловались на нашествие крыс. По словам жителей, управляющая компания проблему не решает. При этом крысы бегают по детским игрушкам в квартирах.