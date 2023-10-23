CNN: Большинство младенцев в секторе Газа не переживут отключения электричества

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Отключение электричества в секторе Газа не переживут большинство младенцев, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает CNN со ссылкой на завотделением новорождённых в больнице «Аль-Шифа» врача Фуада аль-Бюльбуля.
«Большинство младенцев, зависящих от аппаратов искусственной вентиляции легких, не переживут подобного, так как мы можем спасти только одного или двух детей. Мы не может спасти всех младенцев», — цитирует телеканал слова медика.
По словам завотделением, в больнице «Аль-Шифа» 45 инкубаторов для новорождённых. Здесь заботятся о недоношенных младенцах, появившихся на свет в результате беременности с высоким риском.
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Диана Аванесян