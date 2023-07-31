CNN: Европу к 2025 году ожидает крах туристической индустрии

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Эксперты предполагают, что к 2025 году Европу ожидает глобальный крах всей туристической индустрии. Такой прогноз специалистов приводит CNN.
Гольфстрим является частью АМОС. Именно благодаря этому теплому течению в Европе и Северной Америке созданы комфортные условия для развития человечества, включая такую сферу социально-экономической жизни, как туризм. Известно, что интенсивность Гольфстрима сильно замедлилась, достигнув минимального значения за тысячу лет. Если система течений АМОС совсем остановится, это может катастрофически сказаться на жизни на планете. Лето в Европе станет жарче, зимы же — значительно холоднее. Уровень воды в море поднимется, что приведет к затоплению так называемых пляжных государств. Это может положить конец всей туристической индустрии, опасаются эксперты.
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Александр Бойцов