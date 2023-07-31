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CNN: Европу к 2025 году ожидает крах туристической индустрии

31 июля 2023, 13:29

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Эксперты предполагают, что к 2025 году Европу ожидает глобальный крах всей туристической индустрии. Такой прогноз специалистов приводит CNN.

Причиной грядущего кризиса туристической отрасли эксперты называют АМОС (Atlantic Meridional Overturning Current). Этот атлантический термоциркуляционный поток является огромной системой океанских течений, которая переносит теплую воду от экватора к полюсам, а затем холодную воду возвращает обратно к экватору.

Гольфстрим является частью АМОС. Именно благодаря этому теплому течению в Европе и Северной Америке созданы комфортные условия для развития человечества, включая такую сферу социально-экономической жизни, как туризм. Известно, что интенсивность Гольфстрима сильно замедлилась, достигнув минимального значения за тысячу лет. Если система течений АМОС совсем остановится, это может катастрофически сказаться на жизни на планете. Лето в Европе станет жарче, зимы же — значительно холоднее. Уровень воды в море поднимется, что приведет к затоплению так называемых пляжных государств. Это может положить конец всей туристической индустрии, опасаются эксперты.

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#туризм
#лето
#море
#эксперты
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Опрос: Россиян в коллегах раздражают курение электронных сигарет и жадность
31 июля 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Исследовании «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что россиян в коллегах больше всего раздражают курение электронных сигарет на рабочем месте, привычка приносить еду с резкими запахами, а также жадность.
Кроме этого, как уточняет RT, опрошенные отметили, что им не нравятся демонстративный отказ участвовать в сборе денег на коллективные мероприятия (27%), подлость (53%), нежелание работать в команде (32%), безответственность (47%) и т.д.

Отмечается, что в проведённом опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Другой опрос аналитиков показал, что россияне не стали бы проводить свой отпуск в США и Франции. На третьем месте в этом рейтинге оказалась Мексика, четвёртое место разделили между собой Тунис и Индия. Небезопасной для туризма респонденты назвали и Турцию. При этом, более 70% опрошенных отметили, что могли бы не переживать о совей безопасности и хорошем отдыхе на Мальдивах.

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#опрос
#человек
#россияне
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В Арктике впервые вырастили арбузы
31 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/Nadya So

Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде. Об этом сообщает ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков.
Полярники смогли вырастить восемь плодов, опираясь на обучающее видео Агрофизического научно-исследовательского института. Директор института Юрий Чесноков заявил, что это больше, чем вырастает в естественных условиях при опылении насекомыми.

Выращивание проходило в специально разработанном фитотехкомплексе, который создавал благоприятную температуру и влажность, а также имитировал солнечный свет. Опыление вручную проводили полярники. Это сложная операция, поскольку необходимо точно повторить движения, производимые насекомыми при естественном опылении.

Уточняется, что арбуз стал самой экзотичной и трудной для выращивания культурой, которую вывели на «Востоке».

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#арктика
#арбуз
#комплекс
#огород
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Депутат Нилов предложил разрешить ряду семей использовать маткапитал для покупки авто
31 июля 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/everydayplus

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который разрешил бы многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского капитала для покупки отечественного автомобиля, поскольку, по мнению парламентария, личный транспорт жизненно необходим многим семьям.
«Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребёнка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», — приводит RT текст пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

Отмечается, что приобретённый на средства маткапитала автомобиль не сможет подлежать продаже, передаче в залог либо отчуждению в течение трёх лет с момента его регистрации.
Проект уже подготовлен для внесения в Госдуму.

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#многодетные семьи
#депутат
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В Дагестане удалось спасти повисшего рогами на проводах козла
Baza: Козла, повисшего на интернет-кабеле, сняли с проводов
31 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Lari Bat

Козел, зацепившийся рогами за провисшие провода в одном из районов Дагестана, был спасен. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
В одном из населенных пунктов Дагестана, козел зацепился рогами за провода интернет-кабеля. Инцидент произошел во время перевозки животных на высоком автомобиле. Козел раскачивался на проводах, пока его не вызволили местные жители. 


Сообщается, что в селе существует проблема обвисших проводов, в связи с чем, местные жители ездят осторожно, особенно, перевозя высокий груз. 

Животное во время инцидента не пострадало.

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#жители
#инцидент
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Apple больше нельзя использовать в служебных целях сотрудникам Минтранс
Минтранс запретил использование продукции Apple в служебных целях
31 июля 2023, 14:14

Фото: iStock/Pinkypills

Минтранс РФ запретил использование продукции Apple, в том числе смартфонов, в служебных целях, сообщил источник их министерства в интервью «РИА Новости».
Как сообщил источник, министерство потребовало сотрудников перейти с iPhone на любые другие смартфоны. При этом, запрет распространяется только на переписки и разговоры.  

«Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

Отмечается, что в настоящее время переход с Apple на другие марки техники находится в процессе. 

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности. 

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#минтранс
#смартфон
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В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования
31 июля 2023, 14:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области к 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию 129 объектов образования. Такие данные привёл министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
«В рамках поручения губернатора мы продолжаем реализацию большой программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь это школы и детские сады. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 166 социальных объектов», – подчеркнул Локтев на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее Воробьёв подчеркнул, что 1 сентября в регионе начнут учебу на 40 тыс учеников больше, чем в прошлом. По его словам, это требует высокого темпа строительства школ. 
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#владимир локтев
#школы
#строительство
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Четверо жителей Подмосковья стали победителями и призерами проекта «Экософия»
31 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Гранд-финал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Нижнем Новгороде. На торжественной церемонии закрытия были объявлены имена ЭкоЛидеров и призеров, которые будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны.
 ЭкоЛидером из Подмосковья стала Ульяна Белова – активный общественный деятель в сфере экологии и социальной поддержки населения. Ульяна Белова уже несколько лет активно занимается экологией. Она организовывает бесплатные и льготные просветительские мероприятия и праздники, вовлекает детей и их родителей в экологические инициативы региона.

Призерами проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Московской области стали: Татьяна Гуськова, которая является организатором проекта «Зеленый маршрут», Анна Крылатая является автором книги «Экосказки для взрослых и детей» с цветными иллюстрациями и Полина Чеснокова, которая организует общественные экомероприятия и активно принимает участие в волонтерской деятельности.


Проект запущен в июне 2022 года с целью создания условий для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тысяч экоактивистов. Проект «Экософия» появился как ответ на глобальный запрос о необходимости изменения потребительской модели поведения.

«Экософия» – проект-перезагрузка, направленный на формирование и развитие экологической культуры. 

Проект «Экософия» входит в состав федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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Более 1200 эко-занятий для школьников проведено в Подмосковье.

Химки вошли в число лучших муниципалитетов по сбору вторсырья.

В Подмосковье прошел экологический фестиваль «ЭкоИдея».
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Минцифры уйдут на удаленку после атаки БПЛА на Москву
Сотрудникам Минцифры предложили удаленную работу после атаки украинских беспилотников
31 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/dusanpetkovic

Сотрудникам Минцифры предложили удалёнку после воскресной атаки украинских беспилотников, один из которых попал в здание, где находится офис ведомства. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, в IQ-квартале «Москвы-сити» ведутся работы по восстановлению.

Глава ведомства сообщил, что у сотрудников есть возможность работать в удаленном формате, пока ремонтные работы не будут завершены. Предварительно, восстановление здания займет неделю.

Напомним, повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин. ВСУ нанесли удар по объекту инфраструктуры, в результате чего, фасады башен оказались повреждены. 

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Зампред СПЧ Киркора раскрыла, кто виноват в массовой безотцовщине в России
Зампред СПЧ Киркора рассказала, как в 90-е формировалась идея «безотцовщины»
31 июля 2023, 13:54

Фото: IStock/fizkes

Депутат Чернышов заявил о «скрытой эпидемии безотцовщины» в России. По его словам, среднестатистический отец в стране уделяет чуть больше получаса детям в день
Директор АНО авторский центр «Мир семьи», зампред совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора рассказала «Радио 1», что проблема безотцовщины зародилась в 90-е годы. Тогда, по её словам, отцы уделяли меньше внимания семье, занимаясь вопросами заработка.
«Эта сломанная модель поведения сформировалась вынужденно. Семье нужно было выживать, поэтому папы зарабатывали, оставляя свою семью. Они большую часть времени тратили на работу, чтобы обеспечить семье выживание в сложных условиях 90-х годов. И вот этот момент упустив в 90-е годы, мы сейчас видим родителей, которые не знают, как быть папой не только с точки зрения финансирования семьи, но и с точки зрения воспитания», — отметила Ирина Киркора.
Эксперт призвала поддерживать инициативы, которые появляются сегодня для развития отцовства. Например, уделять внимание советам отцов, а также развивать родительские университеты – образовательные проекты, которые объединяют педагогов, психологов и родителей, чтобы более эффективно решать вопросы воспитания, развития и образования детей.

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