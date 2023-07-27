CNN: Отсидевший в России экс-морпех Тревор Рид восстанавливается после ранения на Украине

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Бывший морской пехотинец Тревор Рид, отбывавший в России срок за нападение на полицейского, а сейчас воюющий на Украине, быстро выздоравливает после полученного им ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.
В настоящее время Рид проходит курс лечения в Германии — туда он был отправлен двумя неправительственными организациями: немецкой MediCare Hubs Kyiv и израильской FRIDA Ukraine.
На Украине Рид воевал с 1 ноября 2022 года в качестве добровольца и был ранен в боях под Артёмовском (Бахмутом). По сообщениям американских СМИ, ОН наступил на мину, и осколки при взрыве причинили ему множественные ранения обеих ног. Ранение Рида подтвердили в Белом доме. А в российской Госдуме его назвали «показательным».
Тревор Рид, по версии следствия, в Москве в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские решили доставить его в отдел. По пути он ударил одного из них и напал на второго, находившегося за рулём. Суд приговорил его к девяти годам колонии. А в апреле 2022 года он был обменян на российского лётчика Константина Ярошенко, который получил в США 20 лет лишения свободы якобы за участие в транспортировке крупной партии кокаина.
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Артем Путинцев