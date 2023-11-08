Copernicus: Октябрь-2023 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений

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Октябрь стал самым теплым месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности составила 15,3 градуса по Цельсию.
По оценкам специалистов Всемирной метеорологической организации (ВОМ) ООН, нынешний год обещает стать самым теплым за всю историю погодных наблюдений. За последние месяца было побито уже несколько прежних температурных рекордов. Так, например, в октябре 2023 года была до рекордных показателей прогрелась вода в верхних слоях Атлантического океана — 20,79 градуса.
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Александр Бойцов