Copernicus: Октябрь-2023 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений

Российские авиакомпании предложили объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков и расширить перечень нарушений, за которые пассажиров не будут допускать на борт самолетов. Это предложение было представлено Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и направлено в Министерство транспорта Российской Федерации, пишет «Коммерсант».