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ЦППК рассказала о самых необычных вещах, забытых в электричках

18 июля 2023, 13:28

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Пассажиры ЦППК забыли в электричках землянику, веер, 19 литров воды и много другое.
С начала года пассажиры ЦППК забыли свыше 400 личных вещей в электричках.

Лидерами по количеству найденных вещей стали электрички Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений. Июнь стал месяцем-лидером по числу утерянных вещей.


Чаще всего пассажиры забывали в вагонах поезда спортивные сумки, пакеты с вещами, одежду, ключи, телефоны, наушники и зарядные устройства.

Необычной находкой стал 19-литровый бутыль воды для кулера, забытый одним из пассажиров.

С началом летнего сезона и потери стали «сезонными», такие как садовый инвентарь, веер и трехлитровая банка земляники.

АО «Центральная ППК» просит пассажиров электропоездов относится внимательнее в своим личным вещам. В случае утери личной вещи необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Если вещи утеряны на маршрутах МЦД, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210. Сотрудник расскажет, где находятся склады и как вернуть утерянное. Можно также создать обращение о потере в приложении «Метро Москвы».

Срок хранения потерянных вещей на складах – до 6 месяцев.

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#ЦППК
#забытые вещи
#поезд
#электричка
#МЦД
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В Троице-Сергиевой лавре отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского
18 июля 2023, 14:27

Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил праздничную литургию перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры, передаёт ТАСС. Она была посвящена Дню памяти преподобного Сергия Радонежского и 600-летию основания Троицкого собора монастыря.
В торжествах 17-18 июля участвуют иерархи Русской православной церкви из разных регионов России и зарубежья, а также тысячи верующих, приехавших в лавру со всей страны. Русская православная церковь отмечает обретение мощей основателя преподобного Сергия Радонежского, жившего в ХIV веке.
 
По окончании богослужения на Красногорской площади перед лаврой начался праздничный концерт духовной и народной музыки, а в 19 часов там же состоится вечерний гала-концерт. В нём будут участвовать хор Сретенского монастыря, ансамбль колокольной музыки «Колокола России», музыкальная группа «Родной напев», заслуженные артисты России Яна Осина, Ольга Кормухина и другие исполнители.
 
В среду иерархи примут участие в Архиерейском совещании Русской православной церкви. В последний раз подобное собрание прошло в Москве в 2015 году.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Сергиев Посад
#патриарх Кирилл
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В Чехове на маршруте №60 организовали заезд в село Молоди
18 июля 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

По многочисленным просьбам жителей села Молоди рейсовый автобус № 60 теперь будет двигаться по маршруту «ст. Чехов – ст. Столбовая – с. Молоди».
Благодаря продлению маршрута, транспортная доступность для более тысячи жителей станет доступнее, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Перевозку пассажиров будет осуществлять компания «Мострансавто» ежедневно по 20 рейсов в день.

«Наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев не раз акцентировал внимание на том, что в Московской области постоянно совершенствуется как автобусное сообщение, так и транспортная инфраструктура. Оборудуются разворотные площадки и парковки для автобусов», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Первый рейс от станции Чехов будет отправляться в 04:55, последний от станции — в 22:40.

Проезд на маршруте можно будет оплатить социальными картами жителя Москвы и подмосковья, банковской картой и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

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В Чехове начался ремонт выезда на Старосимферопольское шоссе.

В Чехове отремонтируют 8 км тротуаров.
#Чехов
#Григорий Артамонов
#Молоди
#автобус
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Политолог Орлов прокомментировал введение отсрочки от армии для работающих в школе выпускников педвузов
18 июля 2023, 14:06

Фото: istockphoto / fizkes

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учёбы в школу.
По словам политолога, передавать знания молодому поколения, это тоже долг Родине.

Орлов отметил, что это инициатива актуальна для отдалённых регионов и маленьких населенных пунктов, где нехватка кадров ощущается сильнее. Напомним, что по словам Волынец, рабочие часы в учебных учреждениях можно будет прировнять к альтернативной службе. 
 
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#политолог
#отсрочка
#педагог
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ФСБ задержала в Угличе завербованную украинскими спецслужбами россиянку
18 июля 2023, 14:06

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России задержали в Угличе гражданку РФ, собиравшую для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта.
 Сотрудники силовых структур обнаружили переписку россиянки с украинскими кураторами о подготовке теракта на одной из ГЭС. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Совершить террористический акт планировалось с помощью беспилотников. Женщина, по заданию спецслужб Украины, осуществляла сбор и передачу информации кураторам. Она направляла сведения об объекте критической инфраструктуры Ярославской области, уточняет ведомство. 

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

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#ФСБ
#россиянка
#задержание
#ВСУ
#Украина
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Погибших на Крымском мосту могут похоронить втайне от выжившей дочери
18 июля 2023, 14:03

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Родителей 14-летней Ангелины, которая смогла выжить во время теракта на Крымском мосту, могут похоронить втайне от девочки по рекомендации ее лечащих врачей и психологов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, психологи и врачи высказываются против того, чтобы девочке рассказали о гибели ее родителей, так как эта информация может повредить выздоровлению девочки. Специалисты планируют раскрыть всю информацию только после того, как вылечат ей сломанные ребра и многочисленные ссадины.

Дедушка и бабушка пострадавшей девочки по этой же причине пока не едут к внучке в больницу, чтобы не проговориться о трагедии. При этом за телами погибших белгородцев уже выехала машина. Они будут доставлены на родную землю и там похоронены.

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#Крымский мост
#теракт
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Роспотребнадзор снял с продажи в Подмосковье более 100 кг мяса
18 июля 2023, 14:00

Фото: Istockphoto / sergeyryzhov

В Подмосковье снято с продажи семь партий мяса общей массой более 100 кг. Об этом сообщили в пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Московской области. Это было сделано по результатам лабораторного контроля из-за несоответствия требованиям и истечения срока годности.
«За первое полугодие 2023 года было проверено 349 объектов производства и оборота мясной продукции, исследовано 95 проб на санитарно-химические и 841 проба – на микробиологические показатели. Токсичные элементы в виде кадмия, мышьяка и свинца не выявлены», – уточнили в пресс-службы. 
Отклонения по качеству мяса в показателях пищевой ценности, массовой доли сухих веществ и содержании соли также не обнаружены.

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#Московская область
#Подмосковье
#Роспотребнадзор
#мясо
#продукты
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В России призвали ввести отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов
18 июля 2023, 13:57

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учёбы в школу.
По мнению Волынец, работу в учебных учреждениях можно будет прировнять к альтернативной службе. Копия обращения на имя главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой есть в распоряжении RT.

Волынец добавила, что в настоящее время школы нуждаются в педагогах-мужчинах, которые будут показывать ученикам модель мужского поведения. 

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#отсрлочка
#педагог
#армия
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Генпрокуратура признала деятельность американской НПО Wild Salmon Center нежелательной
18 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Wild Salmon Center.
По информации надзорного ведомства, финансирование организации осуществляется из средств частных структур. К спонсорам НПО также относится корпорация Google и ряд министерств США. Соответствующая информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ. 

Организация позиционирует себя как компания, деятельность которой направлена на «сохранение тихоокеанского лосося». В результате проверки, ведомство выявило ряд проектов, которые курирует организация. Их деятельность направлена на сковывание экономического развития РФ.

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#Генпрокуратура
#Россия
#нежелательная деятельность
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Заслуженный спасатель Желонкин дал советы, как вести себя при попадании в болотную топь
18 июля 2023, 13:36

Фото: istockphoto / Nastco

Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин поделился рекомендациями, как вести себя при попадании в болотную трясину.
В беседе с RT Желонкин подчеркнул, что выходить в лесную местность нужно обязательно в паре с кем-то и всегда брать с собой палку. По словам спасателя, при попадании в болото, необходимо осторожно ложиться на эту жижу и звать на помощь. 

Специалист добавил, что чем больше человек двигается, тем сильнее болото его затягивает.

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#лес
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