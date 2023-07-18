ЦППК рассказала о самых необычных вещах, забытых в электричках

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Пассажиры ЦППК забыли в электричках землянику, веер, 19 литров воды и много другое.
С начала года пассажиры ЦППК забыли свыше 400 личных вещей в электричках.
Лидерами по количеству найденных вещей стали электрички Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений. Июнь стал месяцем-лидером по числу утерянных вещей.
Чаще всего пассажиры забывали в вагонах поезда спортивные сумки, пакеты с вещами, одежду, ключи, телефоны, наушники и зарядные устройства.
Необычной находкой стал 19-литровый бутыль воды для кулера, забытый одним из пассажиров.
С началом летнего сезона и потери стали «сезонными», такие как садовый инвентарь, веер и трехлитровая банка земляники.
АО «Центральная ППК» просит пассажиров электропоездов относится внимательнее в своим личным вещам. В случае утери личной вещи необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Если вещи утеряны на маршрутах МЦД, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210. Сотрудник расскажет, где находятся склады и как вернуть утерянное. Можно также создать обращение о потере в приложении «Метро Москвы».
Срок хранения потерянных вещей на складах – до 6 месяцев.
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Лидерами по количеству найденных вещей стали электрички Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений. Июнь стал месяцем-лидером по числу утерянных вещей.
Необычной находкой стал 19-литровый бутыль воды для кулера, забытый одним из пассажиров.
С началом летнего сезона и потери стали «сезонными», такие как садовый инвентарь, веер и трехлитровая банка земляники.
АО «Центральная ППК» просит пассажиров электропоездов относится внимательнее в своим личным вещам. В случае утери личной вещи необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Если вещи утеряны на маршрутах МЦД, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210. Сотрудник расскажет, где находятся склады и как вернуть утерянное. Можно также создать обращение о потере в приложении «Метро Москвы».
Срок хранения потерянных вещей на складах – до 6 месяцев.
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Алиса Сергиенко