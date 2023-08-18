Cуд обязал предприятие прекратить незаконную деятельность

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Деятельность компании «Индустриальный парк Зеленая Слобода» вызывала негатив со стороны жителей округа, в связи с чем сотрудники прокуратуры провели проверку предприятия совместно сотрудниками регионального министерства экологии, Росприроднадзора и администрации округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В ходе проверки ответственные лица выявили нарушения в деятельности компании.
«ИПЗС ведет деятельность на шести арендованных земельных участках. ИПЗС принимал и складировал на арендованных землях отходы различной морфологии, пересыпая их грунтами. В нарушение технологии, при изготовлении рекультиванта отходы не разделялись по фракциям. Более того, участки деятельности ИПЗС вообще не относились к объектам размещения отходов. Складирование здесь мусора незаконно», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Также, компания «Индустриальный парк Зеленая Слобода» нарушила закон, не заключив соглашения с министерством экологии и ряд других нарушений.
В результате искового заявления, суд обязал ответчика закончить незаконную деятельность на землях, находящихся в аренде.Читайте также:
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