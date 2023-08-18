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Cуд обязал предприятие прекратить незаконную деятельность

18 августа 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Раменский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в отношении ООО «Индустриальный парк Зеленая Слобода» (ИПЗС), которое занимается приёмом и переработкой твердых коммунальных отходов в селе Зеленая Слобода сельского поселения Чулковское.

Деятельность компании «Индустриальный парк Зеленая Слобода» вызывала негатив со стороны жителей округа, в связи с чем сотрудники прокуратуры провели проверку предприятия совместно сотрудниками регионального министерства экологии, Росприроднадзора и администрации округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области


В ходе проверки ответственные лица выявили нарушения в деятельности компании.

«ИПЗС ведет деятельность на шести арендованных земельных участках. ИПЗС принимал и складировал на арендованных землях отходы различной морфологии, пересыпая их грунтами. В нарушение технологии, при изготовлении рекультиванта отходы не разделялись по фракциям. Более того, участки деятельности ИПЗС вообще не относились к объектам размещения отходов. Складирование здесь мусора незаконно», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Также, компания «Индустриальный парк Зеленая Слобода» нарушила закон, не заключив соглашения с министерством экологии и ряд других нарушений.

В результате искового заявления, суд обязал ответчика закончить незаконную деятельность на землях, находящихся в аренде.

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Сейсмолог Шебалин раскрыл, грозят ли России землетрясения из-за Турции
18 августа 2023, 11:38

Фото: IStock/SteveCollender

Турция вступает в период сильных землетрясений. Такое заявление сделал ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр.
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин объяснил «Радио 1», что Турция – это регион высокой сейсмичности, поэтому землетрясения там будут периодически происходить. Однако их силу определить невозможно.
«Они там рано или поздно будут происходить, потому что Турция, включая сам Стамбул, – это регион высокой сейсмичности. Наука пока не располагает данными о том, как скоро там произойдут сильные землетрясения. Но по нашим данным, пока ситуации такой нет», — сказал Пётр Шебалин.
Специалист подчеркнул, что землетрясения в Турции не могут повлиять на сейсмическую активность в России.
«В России они [землетрясения] могут происходить, но землетрясения в России не зависят от землетрясений в Турции», — сказал сейсмолог.
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#турция
#землетрясения
#россия
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Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при падении сбитого БПЛА
Собянин: Значимых разрушений и пострадавших при падении обломков БПЛА нет
18 августа 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

В районе Экспоцентра в Москве сбит БПЛА противника. В результате происшествия, значимых разрушений здание не получило. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.
Минувшей ночью, российские системы ПВО обнаружили и перехватили беспилотник при попытке пролета в столицу. Обломки дрона рухнули в районе Красной Пресни. Значимых разрушений здание «Экспоцентра» не получило, отметил градоначальник.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли момент подлета дрона к зданию Москва-Сити. По информации портала, обрушение здания произошло на 30 кв.м.

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#пво
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На форуме «Армия» представили винтовку «Астарта» — «убийцу» американской Barrett
18 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/MariusLtu

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett. Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов. По словам Михеева, в прошлом году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Напомним, Форум «Армия» проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

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#форум
#армия
#техника
#контракт
#оружие
#россия
#ростех
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Россия обсудит с ЮАР импорт экзотических животных из Лимпопо
18 августа 2023, 10:56

Фото: istockphoto/SerrNovik

Россия обсудит с ЮАР вопрос импорта экзотических животных для зоопарков.
Пресс-служба Россельхознадзора сообщает, что стороны обсудят вопросы импорта животных из провинций Лимпопо и Гаутенг.
 
В Россию, возможно, будут импортировать из ЮАР бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.
 
Пока информации о сроках начала импорта животных и данные об объёмах закупок не сообщаются.

Ранее российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными.

Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».

Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.

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#животные
#зоопарк
#россия
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В Одинцовском районе МО создадут социальный проект «Мама, я смогу сам!»
Социальный проект «Мама, я смогу сам!» будет создан в Одинцовском районе МО
18 августа 2023, 10:51

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Социальный проект «Мама, я смогу сам!» направлен на интеллектуальное, физическое и психическое развитие детей от 0 до 4 лет с риском получения инвалидности, детей с ОВЗ, аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями.
Проект способен предотвратить сложные формы инвалидности у детей, а также научит родителей жить с диагнозом детей, сохранять семьи и реализовываться. 

Автор проекта полагает, что его реализация актуальна и необходима на территории Одинцовского городского округа. Родители, которые воспитывают детей с особенностями развития, нуждаются в бесплатной поддержке. В рамках проекта будут проводится диагностики, консультации тренинги, семинары, групповые занятия и т.д.

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#проект
#родители
#консультации
#семьи
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РФ намерена договорится с ЮАР о поставках в российские зоопарки слонов
Россельхознадзор заявил о планах по закупке африканских животных у ЮАР
18 августа 2023, 10:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россельхознадзор рассматривает возможность импорта в Россию африканских животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.
Отмечается, что на повестке стоит вопрос об импорте экзотических животных. В ведомстве уточнили, что обсуждается возможность поставок в российские зоопарки слонов, жирафов, зебр и антилоп. В случае положительного решения, животные будут привезены из охотничьих заказников ряда провинций ЮАР. 

Ранее сообщалось, что «Петербургский дневник» станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка. 

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#юар
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Стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе в акселератор «Спринт»
18 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/DragonImages

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» начался прием заявок на участие в конкурсном отборе на акселерацию проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий.
Главная цель бесплатной акселерационной программы «Спринт» заключается в формировании управленческих компетенций, которые необходимы для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов. Участвовать в конкурсном отборе могут технологические компании, которые осуществляют разработку решений в сфере информационных технологий, а также новых коммуникационных интернет-технологий. 

Сообщается, что 7 сентября в 14:00 состоится вебинар «Как заполнить заявку и пройти все этапы отбора акселератора Спринт» для технологических компаний. На нем будут особенности заполнения заявки на участие в конкурсном отборе, а также даны необходимые рекомендации для увеличения шансов на победу.

Отмечается, что прием заявок продлится до 26 сентября 2023 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно на официальном сайте ФРИИ по ссылке: https://sprint.iidf.ru/.

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#it
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В России пройдёт конкурс лучших практик трудоустройства молодежи
18 августа 2023, 10:25

Фото: iStock/Ridofranz

Министерство труда и социальной защиты РФ в целях реализации программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, инициировало Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи, который стартует 1 сентября.
Конкурс должен выявить лучшие практики трудоустройства молодежи, помочь обменяться опытом и практиками трудоустройства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Участвовать в конкурсе могут команды и индивидуальные участники.

Ранее Константин Малофеев заявил, что подросткам следует дать рабочие места мигрантов для взросления

Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев сообщил, что раннее трудоустройство — это взросление, поэтому подросткам надо предоставить сферы деятельности мигрантов.

По словам Малофеева, единственный шанс побудить несовершеннолетних к взрослению — это зарабатывать. Он также добавил о необходимости уравнения прав подростков и совершеннолетних мигрантов.

«Удивительно, что в стране для того, чтобы закончить полноценно учебу, гражданин должен сдать ОГЭ, а мигрант 30–40 лет должен сдать экзамен, который гораздо слабее и гораздо менее требовательный», — заявил Малофеев.
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#молодёжь
#работа
#конкурс
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Контрабандисты попытались вывезти из России янтарь на 5 млн. рублей
ФСБ пресекла попытку контрабанды партии янтаря в Калининградской области
18 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/Yingko

В Калининградской области ФСБ пресекла контрабандный вывоз из России 250 кг янтаря на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФСБ выявили и задержали двух мужчин, которые намеревались вывезти груз из России.

В ходе обыска, у задержанных было изъято 250 кг янтаря, который, вероятно, был добыт преступным путем. По предварительной информации, стоимость камней оценивается в 5 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Сотрудники ​силовых структур выясняют происхождение ​камней и ​причастных к совершению преступления лиц. 

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#сотрудники
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