Cуд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 500 с лишним млн гривен

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Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил судья своё решение в финале заседания, проходившего в закрытом режиме.При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).
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