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Cуд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 500 с лишним млн гривен

03 сентября 2023, 00:04
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил судья своё решение в финале заседания, проходившего в закрытом режиме.

При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).


Ранее «Радио 1» сообщало, что следователи Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#сбу
#суд
#киев
#бизнесмен
#арест
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Ахеджакова объяснила ситуацию с выходом на сцену с украинским флагом
02 сентября 2023, 22:07

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в театре в немецком Бремене ей подсунул провокатор. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Актриса объяснила, что неизвестный ей провокатор передал флаг Украины вместе с цветами, когда она находилась на сцене после завершения спектакля. По словам Ахеджаковой, она не сразу поняла, что это, приняв ткань за шарф.

Также артистка отметила, что провокатор быстро покинул здание театра, поэтому его не удалось найти.

Ранее сообщалось, что 2 сентября МВД приступило к проведению проверки по факту дискредитации артисткой Ахеджаковой Вооружённых сил РФ. По сообщениям главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который и потребовал провести проверку, Лия Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом, что является дискредитацией России.

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#проверка
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Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
02 сентября 2023, 21:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Жена актёра РАМТ Алексея Янина Дарья Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа. Об этом она написала в Instagram*.
Она отметила, что 40-летний актёр находится в тяжёлом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам девушки, Янин «в коме, но он жив».

Ранее сама Клюшникова и коллеги актёра заявляли о его смерти, однако это оказалось ошибкой врачей больницы. 

Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями. 

На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

*Деятельность Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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#россия
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#кома
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Индийский луноход «Прагъян» перевели в режим сна до 22 сентября
02 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Vitaly Kusaylo

Индийский луноход миссии «Чандраян-3» выполнил все текущие задачи и перешёл в режим сна до 22 сентября. Об этом в соцсети X сообщила Индийская организация космических исследований.
Аппарат, снабжённый солнечными батареями, будет находиться в спящем режиме до следующего восхода солнца на Луне, который произойдёт 22 сентября. После того как аппарат получит новый заряд энергии он продолжит свою работу, которая будет состоять из новых задач. Если по каким-то причинам ситуация пойдёт не по плану, то луноход навсегда останется на естественном спутнике Земли в качестве «лунного посла Индии».

Ранее сообщалось, что индийский луноход «Прагъян» обнаружил в лунном грунте серу, кальций, железо, хром, титан марганец, кремний и кислород.

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#индия
#луна
#аппарат
#космос
#исследование
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На выборах в Народный совет ДНР досрочно проголосовали 24,61% жителей
02 сентября 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

За три дня досрочного голосования избирательные пункты посетили 24,61% жителей региона. Об этом сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий.
Он уточнил, что это данные выборов Народного совета ДНР. А на выборы в горсовет Донецка пришли 27,38% жителей.
Высоцкий также отметил, что данная статистика взята из участков, расположенных на территориях, подверженных обстрелу.

Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время проходит досрочный этап, который продлится до 7 сентября. 

Ранее Высоцкий сообщал, что критики досрочного голосования добиваются массовых скоплений в Единый день голосования, что создаёт угрозу для жителей региона.

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#днр
#выборы
#голосование
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Избирком ДНР: критики выборов добиваются массового скопления избирателей в Единый день голосования
02 сентября 2023, 19:42

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Критики, выступающие против проведения досрочного этапа выборов Народного совета в ДНР, добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. С 31 августа стартовало досрочное голосование в регионах, подвергающихся обстрелам. Оно пройдёт до 7 сентября. В досрочных выборах участвуют 495 избирательных комиссий из 615. За два дня явка составила 11,6%.

Высоцкий вспомнил, как в 2022 году по массовым скоплениям жителей ДНР украинские военные наносили артиллерийские удары. Таким образом и в нынешнее время критики стремятся поставить граждан под угрозу.

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#днр
#выборы
#голосование
#избирком
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Председатель ОНК Волков: во всех СИЗО Москвы хотят запустить «онлайн-аптеки»
02 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/AlexRaths

В следственных изоляторах Москвы хотят запустить сервис онлайн продажи лекарств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ОНК Георгий Волков.
В настоящее время такая услуга под названием «онлайн-аптека» уже действует в женском СИЗО.

Волков заявил, что онлайн-аптеки необходимы в СИЗО как для содержащихся в них людей, так и для родственников, которые их навещают.

Ранее сообщалось, что юрист и общественный деятель Илья Ремесло поддержал идею доставки интернет-заказов в колонии. Однако он уточнил, что важно ответственно подойти к реализации этого проекта, чтобы заключённые не имели возможности получить запрещённые товары.

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#сизо
#аптека
#интернет
#доставка
#лекарства
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Умер солист Большого театра Максим Пастер
02 сентября 2023, 19:02

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале. Сообщение об этой печальной новости появилось в телеграм-канале Большого театра.
Тенор Максим Пастер — уроженец Харькова и выпускник Харьковского государственного института искусств, после окончания которого он солировал в Харьковском государственном театре оперы и балета. Дебютировал в Большом театре в 2003 году, исполнив партию Баяна в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Через год был принят в труппу.

С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. В 2016 году стал участником международного проекта «Теноры XXI века».

Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий. В 2002 году удостоился специального приза Международного конкурса имени Чайковского, в 2007 году завоевал III  премию на этом же конкурсе. Также он обладатель премии Фонда Ирины Архиповой.

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#опера
#харьков
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Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников
02 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/artoleshko

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует написать обращение в Банк России с просьбой обеспечить защиту граждан от звонков мошенников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что посоветует руководству Центробанка обратить внимание на то, как поступили в Тинькофф. Там разработали многоступенчатую защиту клиентов от мошенников, которая включает в себя определение телефонных номеров и отклонение подозрительных звонков. А при попытке клиента перевести сумму, превышающую установленный лимит, ему будет предложено сделать селфи, ввести код из СМС или принять звонок из колл-центра для обеспечения дополнительной безопасности. Если мошеннику удастся обойти эту систему и всё-таки вывести деньги с счёта клиента, банк обязан вернуть эту сумму в течение суток.

Нилов отметил, что банк Тинькофф разработал уникальную систему, которую крайне трудно взломать. И занимался этим банк во время того, как власти и граждане пытались понять, что делать с огромными масштабами «телефонных» похищений денег.

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#банк россии
#госдума
#защита
#россияне
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Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
02 сентября 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа Римский Франциск в ходе встречи с руководством Монголии сообщил о важности построения мирного будущего на фоне многочисленных мировых конфликтов. Об этом сообщает агентство ANSA.
Он выразил надежду на создание условий для мирного урегулирования конфликтов и пожелал, чтобы впредь любые разногласия между странами решались путём диалога.

Кроме того, Франциск призвал руководство Монголии вместе работать над построением мирного будущего. Он заявил, что страна идёт правильным путём в первую очередь потому, что отказалась от распространения ядерного оружия. По его словам, Монголия старается обеспечивать «мир во всём мире», что Ватикан также будет поддерживать. 

Поездка Франциска в Монголию знаменательна, поскольку он стал первым Папой Римским, посетившим это страну. В государстве около 2 тысяч человек исповедуют католицизм. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году.

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