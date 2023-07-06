Цукерберг рассказал, что в Threads за несколько часов создано около 5 млн учетных записей

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В первые часы после запуска приложения Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) более 5 млн прошли регистрацию.
Марк Цукерберг, глава Meta, на своей странице в Threads, являющейся аналогом Twitter, написал: «Мы достигли отметки в 5 миллионов аккаунтов за первые четыре часа».
6 июля приложение Threads стало доступно для загрузки в американском App Store. Threads доступно для скачивания и в РФ, но требует использования VPN. Регистрация в приложении проходит с помощью учетной записи в Instagram (запрещена в РФ).
Роскомнадзор сообщал, что Threads сможет работать на территории РФ с условием соблюдения требований законодательства.
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6 июля приложение Threads стало доступно для загрузки в американском App Store. Threads доступно для скачивания и в РФ, но требует использования VPN. Регистрация в приложении проходит с помощью учетной записи в Instagram (запрещена в РФ).
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Мария Фирсова