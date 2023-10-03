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Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву

Дачникам посоветовали сажать на участках календулу для улучшения почвы
03 октября 2023, 14:05
Фото: iStock/OlyaSolodenko

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Владельцам дачных участков посоветовали посадить календулу для улучшения ее плодородности и безопасности. Агроном Анастасия Коврижных подробнее рассказала о полезных свойствах это растения.
«Благодаря посадке календулы на даче, вредителям станет некомфортно. Помимо этого, земля станет плодороднее и будет меньше подвержена заболеваниям, так что растение можно считать хорошим сидератом», - приводят «БелНовости» словам специалиста.

Она добавила, что этот цветок также привлечет на участок полезных насекомых, которые будут заниматься опылением. Кроме того, скошенную календулу полезно добавлять в компост для улучшения его химического состава. Также на основе календулы можно готовить питательные смеси.


Ранее биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, что огороды московского региона атаковали испанские слизни, которых крайне сложно вывести. По мнению Воробьёва, слизней могли завезти в регион вместе с посадочными материалами. Избавиться от слизней крайне тяжело, так как у них нет естественных врагов в природе, они обладают хорошей морозостойкостью.


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#земля
#участок
#регион
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В Московской области 4 октября пройдут проверки систем оповещения
03 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Комплексная проверка готовности системы оповещения Московской области с запуском в 10.40 электросирен и перехватом в 10.43 десяти федеральных каналов телевидения первого мультиплекса и регионального Телеканала 360 будет проведена 4 октября.
Отметим, что будет произведён тестовый запуск сирен и громкоговорителей. Кроме того, пройдёт замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов. 
 
Сигнал оповещения «Внимание всем» будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения». Всю подробную информацию о проведении проверки можно будет получить в мобильном приложении «МЧС России».

Россиян призывают случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Следует включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
 
Этот комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, некоторое время назад в МЧС уточняли, что масштабная проверка систем оповещения граждан будет проводиться по всей России.  

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#подмосковье
#московская область
#безопасность
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Подмосковье на пять процентов снизилось число алкоголиков
В Подмосковье снижается процент числа больных алкоголизмом
03 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/cagkansayin

В 2023 году в Московской области число алкозависимых людей снизилось на пять процентов, об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - комментарии Холдина передает пресс-служба Минздрава Подмосковья. 

Эксперт отметил, что также снижается процентов несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки. Все это благодаря качественной профилактической работе, которую со студентами и школьниками проводят представители наркологических служб.

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#эксперт
#нарколог
#напитки
#пиво
#подмосковье
#алкоголь
#алкоголизм
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Кадыров вручил старшей дочери две государственные награды
Старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат присвоили звание народной артистки Чечни
03 октября 2023, 14:12

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 24-летняя Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни.
Торжественная церемония состоялась в Дворец торжеств имени Дагуна Омаева в городе Грозный. По словам главы чечни, на концерты присутствовало много людей. Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации и подготовке концертного вечера.

Сейчас Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики с 28 октября 2021 года, а также является директором модного дома Firdaws.

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#дома
#артист
#рамзан кадыров
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Польша возобновила временный контроль на границе со Словакией
Польша с 4 октября возобновит временный контроль на границе со Словакией
03 октября 2023, 14:01

Фото: istock / delray77

Власти Польши приняли решение возобновить пограничный контроль на границе со Словакией. Об этом сообщает глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По словам Каминьского, контроль на польско-словакской границе будет введен на 10 дней с полуночи 4 октября по московскому времени. В дальнейшем, возможно, ограничения продлят.

Причиной такого решения стал нелегальный приток мигрантов на Балканском направлении. Мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки направляются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы. За последние 3 недели задержаны 551 человек.

Напомним, 25 сентября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша близка к решению по ужесточению контроля на границе со Словакией.

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#мвд
#контроль
#страны
#человек
#мигранты
#ограничения
#польша
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Россиянам рассказали о вариантах заработка во время прогулок по городу
Эксперт hh.ru Данина: для подработки подойдёт вакансия тайного покупателя
03 октября 2023, 13:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Аналитики Head Hunter назвали пять необычных специальностей для подработки, которые позволят заработать и проявить творческие способности. С исследованием ознакомилась «Газета.Ru».
Первая вакансия, требующая от соискателя поставленный голос и умение чётко читать вслух – это работа диктором на железнодорожном вокзале или в аэропорту. За это можно получить до 40 тысяч рублей в месяц, уточняет эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. 

Ещё одна интересная подработка – это вакансия тайного покупателя. Этот работник посещает магазины, кафе и иные организации сферы услуг и проверяет их на качество обслуживания посетителей и работу персонала. За посещение одной точки можно получить от 500 до 3000 рублей. 

Кроме того, по словам собеседницы «Газеты.Ru», пользуется популярностью вакансия актёра массовых сцен в кино и на телевидении. Зарплата составит от 700 до 1400 рублей за смену.

Также, если соискатель имеет грамотную речь и коммуникабелен, он может работать экскурсоводом. Хорошим бонусом станет то, что устроиться на такую работу можно без опыта.

Последний вариант подойдёт для любителей гулять по городу. В обязанности пешеходов-исследователей будет входить обновление данных о различных организациях на интернет-картах. За такую подработку можно получить от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 

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#вакансии
#работа
#профессии
#город
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Экс-советник президента Клименко заявил о дефиците IT-специалистов в России
03 октября 2023, 13:35

Фото: IStock/gorodenkoff

Число вакансий в IТ-сфере за год выросло на 10%. Зарплатное предложение в этом сегменте показывает наибольший темп роста: на 7,9% за год и на 5,2% к январю.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» подтвердил, что в сфере IТ сформировался дефицит кадров. По его словам, многие российские специалисты уехали за границу, а перенять новых из других стран пока невозможно.
«Программисты хотят работать в международных, успешных проектах. Пригласить из Европы к нам мы не можем, потому что мы усечены в правах, и продукты, которые мы готовим здесь, международными сделать крайне сложно. Если мы будем забирать людей из стран Азии и Африки, то там уровень квалификации не такой высокий», — сказал Клименко.
По словам эксперта, огромный пласт разработчиков высокой квалификации находится в Индии. Однако различия в менталитете пока не позволяют наладить рабочие связи.
«Выручка Индии от экспорта программного обеспечения порядка 60 миллиардов долларов в год, мы оружия меньше экспортируем. Но я пока не знаю успешных случаев дистанционного найма индусов», — добавил Клименко.
Специалист подчеркнул, что из Китая нанять программистов тоже невозможно, поскольку для России это конкурент в сфере IT.  

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#специалисты
#it
#дефицит
#программирование
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Воробьёв дал старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
03 октября 2023, 13:32

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьев, глава МЧС Александр Куренков и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев в подмосковном Жуковском дали старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
Сегодня, 3 октября, во всех регионах страны под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне, приуроченная к 91-й годовщине со дня образования ГО, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно – они нужны для того, чтобы отработать крупномасштабные ЧС. Это и природные катаклизмы, и техногенные аварии — самые сложные внештатные ситуации. Поэтому очень важно всегда быть начеку, уметь с ними справляться, а самое главное — уметь защитить людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Во всех подмосковных городских округах на постоянной основе проводятся такие тренировки. Сотрудники учатся оперативно реагировать, проводить эвакуацию, обеспечивать связь и слаженно и отрабатывать все необходимые алгоритмы для обеспечения безопасности. 
«Государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан, поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки — это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», — рассказал глава МЧС  Александр Куренков.
В Московской области задействовали для участия в тренировке порядка 1,4 тысяч подразделений, в которых насчитывается свыше 11,3 тысяч человек. 

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#служба
#андрей воробьёв
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Кому не нужно учиться на айтишника? — эксперт по цифровой экономике Клименко
Экс-советник президента Клименко рассказал, каким людям не нужно работать в IT
03 октября 2023, 13:26

Фото: IStock/Sergey Shulgin

Число вакансий в IТ-сфере за год выросло на 10%. Зарплатное предложение в этом сегменте показывает наибольший темп роста: на 7,9% за год и на 5,2% к январю. Из-за привлекательных предложений, в интернете появилось множество курсов по переобучению на программиста. Однако эта работа подойдёт не всем, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Специалист рассказал «Радио 1», что выучить язык программирования не сложно, однако «говорить» на нём дано не каждому. Клименко отметил, что специалисты низкого уровня – «джуниоры» – получают небольшую зарплату и ценятся меньше. Работодатели нуждаются в высококвалифицированных кадрах.
«Идти в программирование людям, которые к этому не склонны, я бы не рекомендовал. Ведь правы те, кто говорит, что низкоквалифицированный труд будет заменён искусственным интеллектом. Но это никак не повлияет на спрос на высококачественных программистов, которых действительно дефицит, за которых идёт борьба между крупными корпорациями. Программистом дано быть не каждому. Требуется характер несколько аутичный, пунктуальный и педантичный. Если у человека на столе порядок, если он ведёт несколько лет свой лист расходов, то, наверное, стоит попробовать себя в программировании. В противном случае это будет только мучение», — сказал Клименко.
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Когда включат отопление и что делать, если не включают
03 октября 2023, 13:23

Фото:iStock/Axel Bueckert

С наступлением осени жители российских городов ждут начала отопительного сезона. Редакция «Радио 1» расскажет, когда должны включать отопление и что делать, если этого не произошло.

Когда включат отопление в Москве


Жителям российской столицы пообещали подачу тепла в домовладения с третьего октября. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Петра Бирюкова. По его словам, отопление в первую очередь дадут в детских учреждениях, поликлиниках и больницах, затем в жилых домах, а после на торговых и промышленных предприятиях. Бирюков пояснил, что включать отопление будут из-за падения среднесуточной температуры и ожидающихся холодов.

Когда включат отопление в Московской области


В пресс-службе службе министерства энергетики Московской области сообщили, что включение отопления в Подмосковье ожидается в ближайшее время. Об этом пишет издание РИА Новости. В Минэнерго пояснили, что подача отопления осуществляется по распоряжению главы городского округа, при этом среднесуточная температура должна быть ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах. 

«Предлагаю рассмотреть и принять решение о запуске тепла там, где это необходимо в первую очередь», — заявил Воробьёв. 

Когда должны включать отопление 


Согласно российскому законодательству, подача тепла в дома россиян должна начинаться после установления среднесуточной температуры ниже 8°С на протяжении пяти дней. Однако главы регионов вправе распорядиться включить отопление раньше установленного периода по своему усмотрению.

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Что делать, если отопление не включают


В первую очередь важно определить причину отсутствия отопления и исключить локальную причину недостатка тепла, например, из-за воздушной пробки, поломки домовой системы отопления или закрытой задвижки подачи теплоносителя. В таком случае нужно обратиться к соседям и уточнить, есть ли отопление у них.

Если проблема возникла у жителей всего дома, можно обратиться на специальную горячую линию по вопросам отопления, где помогут выяснить причины. Жители Москвы могут обратиться по номеру: 7(800) 100-23-29, проживающие в Московской области получат консультацию по вопросам отопления: 7(499) 444-01-00. 

Следующим шагом должно стать обращение в управляющую компанию. Важно знать, что жалоба может быть подана не только на отсутствие тепла, но и на недостаточную температуру в помещении. В жилом помещении температура воздуха не должна опускаться ниже 18°C. 

К жалобе, поданной в управляющую компанию, следует приложить акт, составленный в произвольной форме. В нем следует указать температуру в домовладении, потребовать перерасчета за услуги отопления, которое не было подключено и приложить показания двух свидетелей, которыми могут быть соседи ближайших квартир. 

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