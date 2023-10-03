Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву

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Владельцам дачных участков посоветовали посадить календулу для улучшения ее плодородности и безопасности. Агроном Анастасия Коврижных подробнее рассказала о полезных свойствах это растения.
«Благодаря посадке календулы на даче, вредителям станет некомфортно. Помимо этого, земля станет плодороднее и будет меньше подвержена заболеваниям, так что растение можно считать хорошим сидератом», - приводят «БелНовости» словам специалиста.
Она добавила, что этот цветок также привлечет на участок полезных насекомых, которые будут заниматься опылением. Кроме того, скошенную календулу полезно добавлять в компост для улучшения его химического состава. Также на основе календулы можно готовить питательные смеси.
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