Дачникам рассказали о главной угрозе для огородов, от которой почти невозможно избавиться

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«Они практически всеядны, тем самым они представляют угрозу. Если у них нет врагов и питаются они всем подряд, и морозы им не страшны, то они размножаются в геометрической прогрессии», — цитирует Воробьёва Царьград.
Напомним, ранее жителей Ленинского городского округа начали терроризировать неопознанные насекомые. В Видновскую городскую больницу с жалобами на болезненные укусы уже обратились более 20 человек
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