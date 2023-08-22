Дачникам рассказали о главной угрозе для огородов, от которой почти невозможно избавиться

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 22, 23 и 24 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,02 га на территории Клинского лесничества в городском округе Солнечногорск, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Для оперативного тушения пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.

Во вторник, 22 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.

В среду, 23 августа на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс.

В четверг, 24 августа на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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