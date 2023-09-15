Дачу Сталина в Подмосковье выставят на торги за 403 миллиона рублей

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Бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на «Дом.рф».
Усадьба «Липки-Алексеевское» расположена неподалеку от подмосковного города Мытищи. Она была построена еще в конце XIX века для купца Александра Алексеева. При создании Советского Союза имение национализировали и отдали под интернат.
Сам Сталин пользовался усадьбой с 1932 по 1934 год, а после его смерти она использовалась как правительственная дача на протяжении многих десятилетий.
Начальная цена лота на аукционе – 403 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится 3 ноября.
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Сам Сталин пользовался усадьбой с 1932 по 1934 год, а после его смерти она использовалась как правительственная дача на протяжении многих десятилетий.
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Евгения Парфентьева