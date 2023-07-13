Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей

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Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Такие премии для выпускников школ, набравших максимальное количество баллов, были учреждены в Дагестане в 2021 году.
А в Долгопрудном Московской области в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. В этом году в городе 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.
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«Глава Дагестана вручил сертификаты на 100 тыс. рублей стобалльникам по ЕГЭ. 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
А в Долгопрудном Московской области в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. В этом году в городе 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.
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Мелисса Тимофеева