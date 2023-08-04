Daily Mail: Жители Нью-Йорка массово оставляют город

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Нью-Йорк, один из крупнейших городов США, некогда бывший символом воплощения американской мечты, сегодня превратился в грязную клоаку, откуда бегут нормальные граждане. Такое мнение высказал английский обозреватель Том Леонард для издания Daily Mail.
Город захлестнула волна преступности. Теперь, чтобы предотвратить кражи, специальными бирками маркируют даже стиральный порошок, как раньше делали только с черной икрой и дорогим алкоголем. Улицы заполнены толпами беженцев и бездомных, которых в Нью-Йорке насчитывается до 100 тысяч. Демократы в последние годы приняли решение не содержать таких людей в специальных учреждениях, посчитав, что им будет лучше на улицах. Однако это привело только к увеличению числа бездомных и легло дополнительной нагрузкой на бюджет города.
По статистике в Нью-Йорке пустует пятая часть офисов. Примерно на столько же в последнее время возросла преступность. Метро, которое и ранее вызывало обоснованные опасения граждан, сейчас превратилось в место обитания сотен неадекватных людей. В мэрии планировалось очистить метро от бомжей и разместить их в приютах, но сейчас все приюты и гостиницы заняты просящими убежище нелегалами из Африки и Латинской Америки, которые проникают в США через Мексику.
Нью-Йорк традиционно считался одним из самых привлекательных городов мира. Однако сейчас городские власти столкнулись с серьезными проблемами. Это и бездомность, и транспорт, и преступность, и экология. Их решение потребует от мэрии значительных усилий, заключает автор публикации.
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По статистике в Нью-Йорке пустует пятая часть офисов. Примерно на столько же в последнее время возросла преступность. Метро, которое и ранее вызывало обоснованные опасения граждан, сейчас превратилось в место обитания сотен неадекватных людей. В мэрии планировалось очистить метро от бомжей и разместить их в приютах, но сейчас все приюты и гостиницы заняты просящими убежище нелегалами из Африки и Латинской Америки, которые проникают в США через Мексику.
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Александр Бойцов