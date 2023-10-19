Daily Mirror: Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за наследственных споров

Фото: istockphoto/naturalbox
Наследственные споры порой делают врагами самых близких людей. Пожилой житель Великобритании несколько недель подсыпал своей сестре слабительное в молоко, так как был недоволен завещанием еще одного их брата.
Роберт, Десмонд и их сестра Шерон жили в доме, арендованном их матерью. После ее смерти они решили выкупить дом. В оформлении документов и получении ипотеки им помогал еще один брат Деннис, живший в Австралии, сообщает Daily Mirror. Документы были оформлены на Роберта, но номинальным владельцем недвижимости являлся Деннис.
Тот оформил завещание, согласно которому после его смерти дом переходил в собственность сына Шерон. Роберт, узнав об этом, пришел в негодование, так как рассчитывал сам унаследовать дом. Племянник с ними не жил, и он решил отомстить его матери Шерон, благо она была рядом. Он начал регулярно подсыпать ей слабительное в молоко. Страдающая от панкреатита женщина угодила в больницу из-за обострения и болей.
Выйдя из стационара, Шерон обратила внимание на странный запах молочных бутылок и установила камеру видеонаблюдения у холодильника. Позже на записи она увидела, как Роберт насыпает ей лекарство в молоко, взбалтывает бутылку и ставит ее обратно. Женщина обратилась в полицию, предоставив в качестве доказательств видеозапись и молочную посуду. Брату Шерон предъявили достаточно редкое обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. Роберт полностью признал свою вину. Судья подчеркнула, что мужчина вел себя инфантильно и безответственно, а в его возрасте и вовсе не следует заниматься подобными вещами. Роберта приговорили к 80 часам общественных работ и 15 дням реабилитационных мероприятий.
Читайте также:
Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*
Дело о наследстве Пригожина открыли в Петербурге
Бразилец завещал все свои активы футболисту Неймару
Тот оформил завещание, согласно которому после его смерти дом переходил в собственность сына Шерон. Роберт, узнав об этом, пришел в негодование, так как рассчитывал сам унаследовать дом. Племянник с ними не жил, и он решил отомстить его матери Шерон, благо она была рядом. Он начал регулярно подсыпать ей слабительное в молоко. Страдающая от панкреатита женщина угодила в больницу из-за обострения и болей.
Читайте также:
Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*
Дело о наследстве Пригожина открыли в Петербурге
Бразилец завещал все свои активы футболисту Неймару
Александр Бойцов