Daily Star: Жители Индии начали поклоняться подростку, который обладает 60-сантиметровым хвостом

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В Индии жители одного из местных штатов начали поклоняться подростку по имени Сурреш, который обладает 60-сантиметровым хвостом, и считать его божеством. Об этом пишет Daily Star.
«Хвост» 14-летнего Сурреша полностью состоит из волос и растет прямо из крестца. Волосы при этом настолько длинные, что мальчику приходится заплетать их в косу.
Наличие рудимента позволило местным жителям сравнивать Сурреша с героем национального индуистского эпоса «Рамаяна» — царем обезьян Хануманом. Когда мальчику было пять лет, отец попытался отрезать «хвост», однако после этого Сурреш внезапно заболел. Семья решила, что это знак свыше, и больше не предпринимала попыток избавить ребенка от растущих на крестце волос.
При этом сам Сурреш никаким божеством себя не считает, а наличие волос доставляет ему одни лишь неудобства: ему больно вставать или садиться, неудобно сидеть и лежать, мальчик не может носить ту одежду, которая ему нравится.
Врачи полагают, что наличие волос в столь непривычном для этого месте — это генетическая мутация, которую могла вызвать нехватка питательных веществ в организме матери мальчика, когда та была им беременна.
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Наличие рудимента позволило местным жителям сравнивать Сурреша с героем национального индуистского эпоса «Рамаяна» — царем обезьян Хануманом. Когда мальчику было пять лет, отец попытался отрезать «хвост», однако после этого Сурреш внезапно заболел. Семья решила, что это знак свыше, и больше не предпринимала попыток избавить ребенка от растущих на крестце волос.
Врачи полагают, что наличие волос в столь непривычном для этого месте — это генетическая мутация, которую могла вызвать нехватка питательных веществ в организме матери мальчика, когда та была им беременна.
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