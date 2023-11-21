Дальнобойщик, токарь, автоэлектрик: Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий России

Фото: IStock/Pogonici
В ноябре 2023 года число вакансий на рынке труда увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Согласно данным Авито Работы (есть в распоряжении «Радио 1», уровень средних предлагаемых зарплат россиян в этом месяце составил 63 204 рубля, что на 28% больше, чем в 2022 году. Аналитики изучили данные о наиболее высоких средних заработных платах и составили топ-5 вакансий с самыми большими предложениями по оплате труда в России.
Дальнобойщик
Самая высокооплачиваемая вакансия на рынке труда в ноябре – дальнобойщик. Спрос на специалистов в этой области вырос на 50% относительно прошлого года, а средние зарплаты увеличились на 25%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей.
Самую высокую оплату предлагают в Тамбове. Ответственному и опытному дальнобойщику работодатель готов платить от 150 до 300 тысяч рублей при графике 20/10. Компания предоставляет сотруднику машину из нового автопарка и выплату суточного содержания транспорта. В обязанности работника входит бережная перевозка и контроль размещения грузов.
https://radio1.news/news/obschestvo/avito-rabota-uchitelya-inostrannih-yazikov-v-rossii-mogut-zarabativat-do-120-tisyach-v-mesyats/
Токарь
Второе место рейтинга высокооплачиваемых специалистов ноября 2023 года занимает токарь. Вакансий для специалистов на рынке труда стало больше на 33%. Средняя предлагаемая зарплата профессионала составляет 110 069 рублей, что на 29% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Фото: IStock/Sergey Pakulin
На вахте в Алтайском крае токарю готовы предложить до 366 300 рублей при графике 6/1. Рассматривают сотрудников без опыта с готовностью обучиться на месте. В условия труда включены бесплатное проживание, питание, проезд и спецодежда. Специалист должен будет упаковывать, собирать колеса и бамперы, штамповать детали, работать на конвейере по сборке автомобиля, устанавливать детали, доставлять детали до места установки, контролировать качество продукции, выполнять план и соблюдать стандарты производства.
Фрезеровщик
Спрос работодателей на фрезеровщиков в ноябре 2023 года вырос на 80% раза, а средние зарплатные предложения — на 38%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 105 298 рублей.
В Магнитогорске крупный машиностроительный завод готов предложить опытному фрезеровщику тепловозов и дизельных генераторов от 345 тысяч рублей за вахтовую смену 60/30 или от 172 тысяч рублей в месяц. Компания обещает оплатить проезд до места вахты до 6 тысяч рублей, предоставить проживание в общежитии, питание и спецодежду. От специалиста ждут наличие четвёртого профессионального разряда, опыт работы от одного года и умение работать на станках нескольких видов.
Фото: IStock/Uri Yerochov
Бригадир
Четвёртую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий заняла вакансия для бригадира. Спрос на специалистов в ноябре этого года вырос в 1,9 раза, а средние зарплаты – на 30% (101 956 рублей).
В Курске агропромышленная компания готова платить специалисту на вахте от 90 тысяч до 270 тысяч рублей в зависимости от количества смен. Принимают людей старше 45 лет, без опыта и студентов. Работодатель предлагает еженедельные выплаты, бесплатное проживание, проезд и питание, премии по результатам работы и карьерный рост. Бригадиру предстоит приём крупного скота, отслеживание работы механизмов и контроль исправности оборудования.
Автоэлектрик
Спрос работодателей на автоэлектриков в ноябре 2023 года вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 27% год к году и достигли 100 707 рублей. В Тобольске требуется автоэлектрик с опытом от года. Компания по строительству автобусов готова платить специалисту от 126 тысяч до 252 тысяч рублей. Работодатель предлагает не только бесплатные проживание, питание, медосмотр и проезд, но и повышение квалификации в лицензированном учебном центре. Автоэлектрику предстоит прокладка и налаживание электрики в автобусах.
Фото: IStock/Ana-O
Читайте также:
Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой
В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
Аналитики назвали самый продуктивный город России
Самая высокооплачиваемая вакансия на рынке труда в ноябре – дальнобойщик. Спрос на специалистов в этой области вырос на 50% относительно прошлого года, а средние зарплаты увеличились на 25%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей.
https://radio1.news/news/obschestvo/avito-rabota-uchitelya-inostrannih-yazikov-v-rossii-mogut-zarabativat-do-120-tisyach-v-mesyats/
Токарь
Второе место рейтинга высокооплачиваемых специалистов ноября 2023 года занимает токарь. Вакансий для специалистов на рынке труда стало больше на 33%. Средняя предлагаемая зарплата профессионала составляет 110 069 рублей, что на 29% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Фото: IStock/Sergey Pakulin
На вахте в Алтайском крае токарю готовы предложить до 366 300 рублей при графике 6/1. Рассматривают сотрудников без опыта с готовностью обучиться на месте. В условия труда включены бесплатное проживание, питание, проезд и спецодежда. Специалист должен будет упаковывать, собирать колеса и бамперы, штамповать детали, работать на конвейере по сборке автомобиля, устанавливать детали, доставлять детали до места установки, контролировать качество продукции, выполнять план и соблюдать стандарты производства.
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Фрезеровщик
Спрос работодателей на фрезеровщиков в ноябре 2023 года вырос на 80% раза, а средние зарплатные предложения — на 38%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 105 298 рублей.
В Магнитогорске крупный машиностроительный завод готов предложить опытному фрезеровщику тепловозов и дизельных генераторов от 345 тысяч рублей за вахтовую смену 60/30 или от 172 тысяч рублей в месяц. Компания обещает оплатить проезд до места вахты до 6 тысяч рублей, предоставить проживание в общежитии, питание и спецодежду. От специалиста ждут наличие четвёртого профессионального разряда, опыт работы от одного года и умение работать на станках нескольких видов.
Фото: IStock/Uri Yerochov
Бригадир
Четвёртую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий заняла вакансия для бригадира. Спрос на специалистов в ноябре этого года вырос в 1,9 раза, а средние зарплаты – на 30% (101 956 рублей).
В Курске агропромышленная компания готова платить специалисту на вахте от 90 тысяч до 270 тысяч рублей в зависимости от количества смен. Принимают людей старше 45 лет, без опыта и студентов. Работодатель предлагает еженедельные выплаты, бесплатное проживание, проезд и питание, премии по результатам работы и карьерный рост. Бригадиру предстоит приём крупного скота, отслеживание работы механизмов и контроль исправности оборудования.
Автоэлектрик
Спрос работодателей на автоэлектриков в ноябре 2023 года вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 27% год к году и достигли 100 707 рублей. В Тобольске требуется автоэлектрик с опытом от года. Компания по строительству автобусов готова платить специалисту от 126 тысяч до 252 тысяч рублей. Работодатель предлагает не только бесплатные проживание, питание, медосмотр и проезд, но и повышение квалификации в лицензированном учебном центре. Автоэлектрику предстоит прокладка и налаживание электрики в автобусах.
Фото: IStock/Ana-O
Читайте также:
Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой
В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
Аналитики назвали самый продуктивный город России
Екатерина Шмакова