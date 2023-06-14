Данные почти 80 миллионов россиян попали в базы мошенников

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Зампред правления Сбербанка Кузнецов: данные 80 миллионов россиян попали к мошенникам
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о проблеме кибермошенничества, исходящего от русскоязычных злоумышленников. Он оценил число таких мошенников в районе одного миллиона.
Кузнецов пояснил, что в даркнете существует русскоязычный сегмент, в котором участвующие могут находиться в любой части мира.
В ответ на вопрос о том, сколько российских граждан затронуто этой проблемой, Кузнецов ответил, что «приблизительно 80 миллионов человек». Он добавил, что общее количество похищенных данных превышает 500 миллионов записей, хотя многие из них могут быть дубликатами с различной информацией, такой как фамилия, имя, отчество, телефон, номер банковской карты и т. д.
Ранее Станислав Кузнецов заявил, что мошенники в последнее время стали чаще отправлять россиянам через социальные сети поддельные документы, в том числе удостоверяющие личность банковских сотрудников.
Кузнецов пояснил, что в даркнете существует русскоязычный сегмент, в котором участвующие могут находиться в любой части мира.
«Сейчас Россия и ее организации являются основными целями для этих кибермошенников. На нашем счету около миллиона активных участников в русскоязычной части теневого интернета», — отметил он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Кузнецов также отметил, что в даркнете доступно множество сервисов, находящихся в «облачных» хранилищах, которые фактически представляют собой готовые колл-центры с личными данными граждан.
В ответ на вопрос о том, сколько российских граждан затронуто этой проблемой, Кузнецов ответил, что «приблизительно 80 миллионов человек». Он добавил, что общее количество похищенных данных превышает 500 миллионов записей, хотя многие из них могут быть дубликатами с различной информацией, такой как фамилия, имя, отчество, телефон, номер банковской карты и т. д.
Ранее Станислав Кузнецов заявил, что мошенники в последнее время стали чаще отправлять россиянам через социальные сети поддельные документы, в том числе удостоверяющие личность банковских сотрудников.
Артем Кузьмин