«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане

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Спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов и блогер Хасбик попросили «не ломать судьбы молодых ребят», которые штурмовали аэропорт в Махачкале.
Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов написал обращение к дагестанскому правительству и лично к главе республики Сергею Меликову. Боев попросил не ломать судьбы ребят, дать всем участникам беспорядков амнистию.
«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом», — написал Магомедов в Инстаграме*.
Также слова поддержал Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, он считает, что к участникам беспорядков нужно проявить снисхождение, так как «их действия были спровоцированы внешними силами».
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Алина Юрчак