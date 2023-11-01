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«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане

Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за штурмовавших аэропорт Махачкалы
01 ноября 2023, 14:37
Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов и блогер Хасбик попросили «не ломать судьбы молодых ребят», которые штурмовали аэропорт в Махачкале.

Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов написал обращение к дагестанскому правительству и лично к главе республики Сергею Меликову. Боев попросил не ломать судьбы ребят, дать всем участникам беспорядков амнистию.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом», — написал Магомедов в Инстаграме*.

Пост набрал уже 55 тысяч лайков, многие подписчики поддержали бойца. Кроме того, эту запись репостнули Хабиб и Хасбик — крайне влиятельные люди в Дагестане.

Также слова поддержал Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, он считает, что к участникам беспорядков нужно проявить снисхождение, так как «их действия были спровоцированы внешними силами».

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#запись
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Россияне назвали самую лёгкую для трудоустройства профессию
Опрос: Самая лёгкая для трудоустройства профессия — курьер
01 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/BongkarnThanyakij

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера.
Так ответили 57% опрошенных.

В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).

Кроме этих профессий, россияне назвали водителей, поваров, маркетологов, дизайнеров, спортсменов, проводников и актёров также лёгкими для трудоустройства.

Как передаёт RT, исследование проводилось среди респондентов из всех регионов России, в опросе поучаствовали 3,2 тыс. человек.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием. При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.

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#исследование
#россияне
#опрос
#профессии
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В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»
01 ноября 2023, 14:47

Фото: istockphoto/DimaBerkut

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит третий Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Ланового.
Заявки принимаются на сайте конкурса pravnuki-pobediteley.ru с 10 октября 2023 года по 16 января 2024 года. В состав жюри вошли Народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова и другие представители творческой интеллигенции Российской Федерации.

Победители финального этапа конкурса будут приглашены в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.

Положение и информационные материалы о конкурсе «Пробуждая сердца» доступны по QR-коду:



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#конкурс
#страны
#церемония
#бессмертный полк
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Сын Евгения Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии
01 ноября 2023, 14:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Павел Пригожин, сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, стал новым главой компании в составе Росгвардии, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на представителя организации в Пермском крае.
Как отметил собеседник издания, сейчас частная военная компания «Вагнер» официально вошла в состав Росгвардии и стала её подразделением.

Отличие заключается в том, что в неё больше не набирают людей из мест лишения свободы. Источник СМИ утверждает, что с «Вагнером» теперь можно заключить контракт.

Вступить в ряды ЧВК могут мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Размер оплаты по контракту будет зависеть от места, куда будущий вагнеровец отправиться служить, предположительно – от 80 до 240 тысяч рублей.

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#контракт
#вагнер
#чвк
#росгвардия
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В Подмосковье открылись три автостанции после капремонта
01 ноября 2023, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Автостанции в Лыткарино, Пушкино и Подольске открыли после капремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
 «В этом году мы серьезно взялись за автовокзалы и автостанции – их в Подмосковье 44, а общий пассажиропоток насчитывает 165 тыс. человек в день. <…> Комфортный вокзал – это не только кассы и павильон. Нужно уютное место, где можно выпить кофе и перекусить, купить билет в автомате и узнать расписание. В октябре мы открыли три обновленные автостанции в Лыткарино, Пушкино и Подольске»., - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Здания автовокзалов оборудовали комфортными для посетителей зонами ожиданиями, электронными табло и установили автоматы с водой и снеками. Кроме этого, на перронах обновили указатели маршрутов.

Стоит отметить, что также были установлены камеры наблюдения для безопасности пассажиров и открыли уютные кафе.

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#пассажиропоток
#андрей воробьёв
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Бронетехника у Кремля: что известно об учениях ФСО и как они связаны с СВО
ФСО 1-3 ноября проведет в Москве учения с возможным использованием бронетехники
01 ноября 2023, 14:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСО России

В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО). Редакция «Радио 1» расскажет, кто примет участие в тренировках, когда они состоятся, и имеет ли отношение к мероприятию специальная военная операция на Украине.

ФСО проведет учения в Москве 


В Отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что плановые тактико-специальные учения службы пройдут с 1 по 3 ноября в центре Москвы. В тренировках примут участие экстренные службы и правоохранительные органы. Мероприятие пройдет в несколько этапов. Учения состоятся у зданий администрации президента, Дома правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы.

Как проходят учения ФСО


В ходе тренировок личного состава отрабатывается комплекс действий, с которыми сотрудники охранной службы могут столкнуться при выполнении служебных обязанностей. Пресс-служба ФСО сообщает, что в учениях может быть задействована бронетехника.  

При этом в ведомстве отметили, что перемещение москвичей и гостей столицы во время проведения тренировок ограничивать не намерены. В ФСО призвали граждан не беспокоиться и напомнили, что тренировки проводятся в плановом режиме.

Чем занимается ФСО


Закон о Федеральной службе охраны был принят в 2004 году . Ведомство находится в подчинении главнокомандующего, которым является президент России. Координацией работы ФСО занимается правительство. Основные задачи службы состоят в охране главы государства и обеспечении первых лиц страны надежной системой связи, защищенной от прослушиваний и взломов.

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Учения ФСО связаны с СВО

 
Тактические учения сотрудников ФСО проходят ежегодно. В 2022 году тренировки проходили с 25 по 27 октября. В ходе мероприятий отрабатывались действия сотрудников федеральной службы охраны по противодействию терроризму, оказанию медицинской помощи, тушению пожаров. Тогда очевидцы могли увидеть боевые машины пехоты (БТР) и большое количество военнослужащих с оружием рядом со зданием Совета Федерации. 

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил изданию NEWS.ru, что в этом году тренировки будут предусматривать специфику ситуации, связанной с российско-украинским конфликтом. По его словам, сотрудники ведомства буду учитывать такие нюансы, при обеспечении безопасности государственных лиц, как атаки БПЛА.

ФСО предупредила жителей Москвы о проведении ежегодных учений 1-3 ноября

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Синоптик Шувалов предрёк перепады температуры в Москве
01 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина заявил, что сегодня, 1 ноября, погода в Москве сохранится ясной и относительно тёплой с температурными значениями 11-13°C, однако уже завтра наступит похолодание.
«Температурный максимум в Москве днем составит 6-8°C. Вероятность осадков так же останется небольшой, но по области могут быть несущественные осадки. Западный ветер по силе достигнет 6-11 м/сек», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.

В пятницу, 3 ноября, по словам эксперта, будет облачно, а температура воздуха составит 5-7°C.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовить огород к холодам. Как передаёт utro.ru, эксперты рекомендуют использовать укрывные материалы – агроткань, которая защищает корни растений, замедляет рост сорняков на грядках, а также пропускает влагу.

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#москва
#прогноз погоды
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В Богородске переизбрали главу городского округа
01 ноября 2023, 13:36

Фото: администрация Богородского городского округа

На заседании совета депутатов прошло переизбрание главы городского округа Богородск. Об этом сообщило министерство территориальной политики Московской области.
Заседание состоялось 1 ноября в Богородске.

По итогам собрания совета депутатов Богородского городского округа главой муниципального образования был избран Игорь Сухин. Мужчина был переизбран на новый пятилетний срок.

Кроме этого, Глава был избран в соответствии  с действующим законодательством из  кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией.

Стоит отметить, что в июле 2018 Игорь Сухин был избран на должность главы  единогласным решением Совета депутатов Богородского городского округа.

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#заседание
#мужчина
#богородский городской округ
#подмосковье
#совет депутатов
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Более 200 мимических выражений обнаружили у кошек учёные
01 ноября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Tanchic

Американские учёные обнаружили у кошек 276 мимических выражений, которые помогают им общаться с людьми и другими животными.
Так, в исследовании приняли участие 50 питомцев из кафе в Лос-Анджелесе. Кошки могли быть как игривыми, так и агрессивными. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Мир 24», 45% «испытуемых» выражали дружелюбие, 37% — недовольство, 18% были неоднозначными. Отмечается, что каждое из этих «настроений» котов включало 26 уникальных движений, связанных с состоянием зрачков, движением ушей, облизыванием носа и др.

Ранее в Сети появилось видео с двумя рыжими милующимися котами. Как передают «Дни.ру», животные на кадрах были настолько увлечены своим общением, что не замечали происходящего вокруг. Кошки вызвали умиление у пользователей интернета.

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#кошки
#животные
#видео
#наука
#эмоции
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Возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 кадетов подмосковного училища
01 ноября 2023, 12:51

Фото: istockphoto/Caiaimage/Martin Barraud

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 20 учеников кадетского класса училища в подмосковных Луховцах. По сообщению пресс-службы областного Следственного управления СК РФ, причиной стала ротавирусная инфекция.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Уточняется, что вечером 31 октября 20 воспитанников кадетского класса училища, расположенного в селе Дединово Луховицкого района, были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. Луховицкая городская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. По ее результатам при наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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