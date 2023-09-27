«Даже защитить ТВ не могут»: Певец Шаман ворвался на украинское ТВ

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Украинские зрители 26 сентября очень удивились выступлению российского певца Шамана с песней «Я русский» на телеэкранах Украины. Информация об этом появилась в украинских СМИ.
В эфир одного из популярных телеканалов страны на несколько секунд ворвался Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN и специально для украинцев спел песню «Я русский». Как сообщает EADaily, вещание телеканала взломали российские хакеры. Видео транслировалась около 10 секунд
Украинские пользователи крайне гневно отреагировали на это, заявив, что «наши даже защитить ТВ не могут».
Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со словами из песни Шамана. Представители липецкой мэрии заявили, что памятник наделен большим символизмом.
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