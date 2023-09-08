ДЭГ в Московской области приняло 262 535 голосов

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ДЭГ в Московской области на 15:03 приняло 262 535 голосов. Об этом сообщает Мособлизберком.
Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям.
Напомним, на выборы на пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата, в том числе Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.
Отметим, что жители Московского региона могут проголосовать двумя способами, а именно традиционно на избирательном участке или же при помощи дистанционного электронного голосования.
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Татьяна Лаврова