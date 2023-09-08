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ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов

08 сентября 2023, 11:47
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ДЭГ в Московской области на 11:35 перешагнуло 200 тысяч голосов. Об этом сообщает Мособлизберком.
Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Из них уже отдали свой голос 202 668 граждан.

Напомним, на выборы на пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата, в том числе Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.


Отметим, что жители Московского региона могут проголосовать двумя способами, а именно традиционно на избирательном участке или же при помощи дистанционного электронного голосования.

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#выборы
#цик
#пост
#жители
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Стартовала регистрация на проект «Эконаставники»
08 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/jacoblund

Федеральное агентство по делам молодежи вместе с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» открывает регистрацию на проект «Эконаставники».
Основная цель проекта «Эконаставники» — это создание и развитие регулярно действующей системы наставничества над молодежными экологическими проектами и инициативами. Сообщается, что участники проекта будут проходить обучение и сертификацию в формате онлайн на платформе Фонда «Сколково» «Академия наставников».

Отмечается, что лучшие эконаставники будут участвовать в очном интенсиве, на котором они узнают все о создании, упаковке и реализации экологических инициатив, а также смогут разработать свой экопросветительский продукт с возможностью его дальнейшей реализации. Выпускники Проекта «Эконаставники» получат сертификат эконаставника, а также возможность поучаствовать в мероприятиях партнеров проекта.

Регистрация будет длиться до 21 сентября 2023 года на платформе проекта «Эконаставники»: econastavnik.eduregion.ru/

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#онлайн
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В Подмосковных выборах ожидают участие почти 6,4 млн избирателей
08 сентября 2023, 11:59

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал, что в выборы губернатора проходят в 57 округах Подмосковья, где зарегистрировано 6 303 678 избирателей.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись первые избирательные участки.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«У нас работает 61 территориальная избирательная комиссия, участковых избирательных комиссий насчитывается 3 928, 621 член ТИК и более 36 283 члена УИК, которые все эти дни будут взаимодействовать с избирателями», — рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

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Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.

ДЭГ в Московской области уже перешагнуло 200 тысяч голосов.
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Крановщик и сварщик: россиянам назвали топ-5 вакансий с зарплатой от 100 тысяч
08 сентября 2023, 11:52

Фото: IStock/Panupong Piewkleng

Количество вакансий на рынке труда в сентябре 2023 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Авито Работы, уровень предлагаемых зарплат россиян на начало осени вырос на 40% год к году и достиг отметки 60 079 рублей в среднем по стране. Эксперты сервиса назвали «Радио 1» пять вакансий с самыми большими предложениями по заработной плате в России.

Врач стоматолог-ортопед

Врача со стажем не менее трех лет ищут в тюменской сети стоматологических клиник. В месяц специалисту предлагают от 350 до 750 тысяч рублей, официальное трудоустройство и проживание за счёт компании, если работник из другого города.

В список обязанностей доктора входит ведение ортопедического приёма, умение работать современными технологиями со всеми видами протезирования и проведение тотальных работ. 

Электрогазосварщик

В крупную строительную компанию требуется электрогазосварщик с вахтой в Ленинградской области или Краснодарском крае. От кандидата ждут опыт работы не менее года и действующее удостоверение НАКС. В список обязанностей сотрудника входит сварка труб и металлоконструкций при графике 6/1. Оплату предлагают в диапазоне от 279 до 561 тысяч рублей. Также работодатель обещает проживание и проезд за счёт компании, а также возможность карьерного роста до бригадира, мастера и прораба.

Менеджер по продажам недвижимости

В Краснодарском крае ищут специалиста по продаже недвижимости с заработной платой от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Компания готова рассмотреть даже неопытных менеджеров, если они готовы обучаться с последующей системой наставничества.

От кандидата требуются готовность учиться и умение находить индивидуальный подход к людям. В список обязанностей менеджера входит показ объектов, ведение переговоров и сделок, привлечение новых клиентов и аналитика рынка недвижимости.

Стоматолог-хирург 

В Московской области требуется опытный хирург-имплантолог с высшим стоматологическим образованием и действующими сертификатами дополнительного образования. Работодатель предлагает заработную плату от 100 до 400 тысяч рублей в месяц, корпоративные скидки и комфортные условия труда в новой клинике. График работы можно выстроить с учётом пожелания специалиста.

Крановщик 

Строительная фирма ищет опытного машиниста крана на разных вахтовых точках в Краснодарском крае, Ленинградской и Кемеровской областях. Работодатель предлагает 214 – 321 тысячу рублей за смену, официальное трудоустройство, выплату суточного пособия, а также проезд, питание и проживание за счёт компании при графике 6/1.

От специалиста ждут наличие удостоверения машиниста автокрана/машиниста гусеничного крана, водительские права категорий В и С, а также 6-7 квалификационный разряд.

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Космонавт, Герой СССР Борис Воланов проголосовал на выборах губернатора
08 сентября 2023, 11:31

Фото: Фотобанк Московской области

Единственный ныне живущий из первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов решил проголосовать почти сразу, как открылись избирательные участки.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.

По словам Бориса Волынова, очень важно сделать выбор, который определит будущее не только самого избирателя, но и его близких.
«Очень важно по какой дорожке мы все пойдем, и за кого проголосует большинство. И это важно не только для самого человека, но и для его детей, близких, родных — от того, кого мы выберем, таков и будет путь», — сказал дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

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В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.

Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах.
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Коган: 20% жителей Подмосковья хотят проголосовать онлайн
Депутат Коган рассказал, как проходят выборы в Московской области
08 сентября 2023, 11:18

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Московской области стартовали выборы губернатора региона. По данным на 10 утра, явка на избирательные участки области составила 3,75%. Всего проголосовать пришли больше 226 тысяч человек. Из них на электронное голосование зарегистрировались
Проверить работу избирательных участков в Подмосковье пришёл и депутат Госдумы Александр Коган. Он рассказал «Радио 1», что проголосовать онлайн в этом году изъявили желание порядка 20% жителей Московской области. 
«Для Московской области это первое электронное голосование. Ты заходишь через портал “Госуслуги”, у тебя есть усиленное подтверждение через электронную подпись. Когда ты голосуешь, ты точно знаешь, что твой голос будет учтён, и ты понимаешь, что никаких подтасовок не будет. Анонимность голосования полностью гарантируется. Было проведено также исследование, согласно которому от 10 до 20 процентов жителей изъявили желание голосовать онлайн», — отметил Коган. 
Напомним, отдать свой голос можно до 20:00 10 сентября. Проголосовать жители региона могут как лично в любом из избирательных пунктов, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования.

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#московская область
#губернатор
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В Госдуме рассказали, как коронавирус повлиял на выборы в Московской области
Депутат Коган рассказал, почему в России решили сделать три дня голосования
08 сентября 2023, 11:03

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Московской области стартовали выборы губернатора региона. По данным на 10 утра, явка на избирательные участки региона составила 3,75%. Всего проголосовать пришли больше 226 тысяч человек.
Отметим, что в этом году голосование проходит три дня: 8, 9 и 10 сентября. Депутат Госдумы Александр Коган, который пришёл на один из избирательных участков, рассказал «Радио 1», что таким изменениям способствовал коронавирус.  
«Эти изменения были сделаны для избирателя, для человека, проживающего на территории Московской области. Раньше вы могли голосовать только в воскресенье. Но как правило, в московском регионе люди уезжают в пятницу на дачу, и им очень неудобно потом возвращаться обратно. И если помните, всё это пошло после ковида. Именно тогда делали всё, чтобы не было скопления людей на избирательных участках. Тогда же мы получили обратную связь от людей, которые говорили, что это очень удобно», — сказал Александр Коган. 
Парламентарий отметил, что наблюдение, организованное на выборах в Московской области максимально прозрачное.
«Начало выборов очень хорошее. Именно в Московской области — максимальная прозрачность, всё видно», — добавил он.
Напомним, в этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырёх субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы. В стране впервые заработала система «Безопасный регион».

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Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК

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#голосование
#депутат
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#выборы
#московская область
#губернатор
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Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
08 сентября 2023, 11:01

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в 2023 году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Памфилова сообщила журналистам, что теперь следить за ходом голосования можно в режиме реального времени. 

«Там, где нули — значит там двухдневное или однодневное голосование, где голосование пока не идет», — пояснила глава ЦИК.

Напомним, ранее Памфилова выразила благодарность сообществу избирательных комиссий за огромную работу, «выпавшую на их долю в этом году». Она также отметила, что народные комиссии состоят из достойных и неравнодушных людей, вносящих вклад в укрепление страны.

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#цик
#голосование
#страны
#элла памфилова
#выборы
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На выборах в Подмосковье уже проголосовали 226 810 человек
08 сентября 2023, 10:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На выборах в Московской области уже проголосовали 226 810 избирателей.
Явка на 10:00 составила 3,75%.

При этом, с помощью ДЭГ (дистанционного электронного голосования) успели проголосовать 176 945, по информации на 10:51. Зарегистрировано на онлайн-голосование было 445 261 жителей Подмосковье. То есть, явка ДЭГ уже успела составить 40%.

8 сентября ровно в 8:00 в Подмосковье открылись первые избирательные участки. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев. 

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#подмосковье
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#выборы
#голосование
#ДЭГ
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Путин: Россия всегда славилась традициями милосердия и благотворительности
08 сентября 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда славилась традициями милосердия и благотворительности. Об этом Путин сообщил в приветствии участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума социального призвания.
Российский лидер подчеркнул, что всех участников форума объединяет искреннее желание внести свой вклад в развитие социальной сферы страны. По словам Путина, представители молодого поколения делают многое для поддержки тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. 

Путин также отметил всестороннюю помощь, которая оказывается участникам и ветеранам спецоперации, их родным и близким.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум социального призвания состоится 8-11 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов. Донбасс был освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 1943 года.

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