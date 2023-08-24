Дело о крушении самолета Пригожина будет вести следователь по делу о гибели главы Total

Фото: istockphoto/aapsky
Позже Иван Сибула расследовал дело о крушении авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), принадлежавшего компании «Аэрофлот». Самолет вспыхнул после аварийной посадки, на которую был вынужден пойти из-за стремительно надвигавшегося грозового фронта. Тогда, в 2019 году, в Шереметьево погиб 41 человек. Следователи посчитали виновником катастрофы командира воздушного судна. Сам он вину не признает и называет причиной трагедии конструктивные недоработки самолета.
Читайте также:
Отец пилота самолета Пригожина рассказал о своем сыне
В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина
Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения