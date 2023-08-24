Радио1
Главная / Новости / Общество/ Дело о крушении самолета Пригожина будет вести следователь по делу о гибели главы Total

Дело о крушении самолета Пригожина будет вести следователь по делу о гибели главы Total

24 августа 2023, 12:17

Фото: istockphoto/aapsky

Расследование крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600, на борту которого находились Евгений Пригожин и его ближайшие соратники, будет вести Иван Сибула. Он является следователем главного управления по особо важным делам СК РФ и ранее раскрывал самые громкие дела об авиакатастрофах.
В его послужном списке, например, расследование трагедии во Внуково в 2014 году. Тогда погиб глава крупной французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, напоминает «РБК». Прямо на взлетной полосе в бизнес-джет Dassault Falcon 50EX врезалась снегоуборочная машина, что и стало причиной катастрофы. В колонию отправились двое ее виновников.

Позже Иван Сибула расследовал дело о крушении авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), принадлежавшего компании «Аэрофлот». Самолет вспыхнул после аварийной посадки, на которую был вынужден пойти из-за стремительно надвигавшегося грозового фронта. Тогда, в 2019 году, в Шереметьево погиб 41 человек. Следователи посчитали виновником катастрофы командира воздушного судна. Сам он вину не признает и называет причиной трагедии конструктивные недоработки самолета.


Расследование возбужденного накануне уголовного дела уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» из-за падения самолета Пригожина будет вновь вести Иван Сибула.

Читайте также:

Отец пилота самолета Пригожина рассказал о своем сыне

В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина

Элемент самолета Embraer обнаружен в 3,5 километрах от места крушения

#шереметьево
#самолет
#дело
#внуково
#уголовное дело
#следователи
#нарушение
#компании
#аэрофлот
#расследование
Читайте нас в
Депутат Власов: Надо ужесточить наказание за ложные сообщения о минированиях во время СВО
24 августа 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой ввести отдельное наказание за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций.
Он отметил, что такие меры необходимы, поскольку с началом СВО увеличилось количество ложных сообщений о минировании торговых центров, транспортной инфраструктуры и так далее, что является дестабилизирующим механизмом и отвлекает на себя значительные силы экстренных и правоохранительных служб.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в п. 4 ст. 207 Уголовного кодекса РФ, добавив в него формулировку «либо совершённые (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной или контртеррористической операции», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Читайте также:

В школах РФ впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС

В Госдуму внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

Депутат Вторыгина назвала здравой идею о выдаче родителям школьников сертификатов на 20 тыс. рублей
 
#закон
#меры
#сво
#безопасность
Читайте нас в
Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребёнка
24 августа 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прапорщик полиции Дмитрий Митрофанов и сержант полиции Антон Сергеев нашли 9-летнего мальчика, который ушел с детской площадки и потерялся.

В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о потерявшемся ребёнке, которую сообщили родители мальчика. Росгвардейцы оперативно приступили к поискам и нашли мальчика недалеко от его дома. Ребёнок решил выйти на улицу без сопровождения взрослых и пошёл гулять. Ребёнка передали родителям в целости и сохранности. 

Читайте также:

В Подмосковье задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой.

Росгвардейцы задержали мужчину, который незаконно проник на охраняемый объект.

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.
#подмосковье
#родители
#сотрудники
#дома
Читайте нас в
Родителям рассказали, когда начинать разговоры о выборе профессии с ребёнком
Эксперт по профориентации Штабина рекомендовала говорить со школьником о профессии по окончании 6-7 класса
24 августа 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/Jovanmandic

Руководитель профориентационных и просветительских проектов Алёна Штабина заявила, что заводить с ребёнком тему о будущей профессии оптимально по окончанию им шестого или седьмого класса.
«В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен», — отметила в беседе с RT Штабина.

Она отметила, что в разговоре очень важно выяснить желания и увлечения самого ребёнка. Также школьнику можно рассказать и о своей трудовой деятельности и задачах, выполняемых на работе.

По словам специалиста, если у ребёнка есть чётко выраженный интерес к какой-либо деятельности, надо дать попробовать себя в ней. Если же школьник всё ещё не определился с профессией, можно рассказать о возможных направлениях.

При этом, считает Штабина, важно предупредить ребёнка о том, что выбор профессии – это не навсегда, и этот выбор можно изменить, попробовав разные виды деятельности.

Читайте также:

Психолог Наумова объяснила, как спасти ребёнка от травли в школе

Родителям рассказали, что поможет избавить ребёнка от застенчивости в школе

Психолог Философ назвала неприемлемым методом воспитания унижения
#психолог
#школьник
#профессии
#выбор
#родители
Читайте нас в
Названа дата открытия высокоскоростной магистрали Петербург - Москва
Высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой достроят в 2028 году
24 августа 2023, 13:50

Фото: iStock/aapsky

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург» планируют завершить в 2028 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минтранса Валентин Иванов.
По его словам, строительство магистрали должно завершиться к 2028 году. Тогда же, будет запущено движение первого поезда. 

Замглавы ведомства рассказал, что на строительство объекта будет потрачено около 1,7 трлн рублей. Однако, отметил, что окончательная стоимость может измениться. Ввиду увеличения процентной ставки ЦБ РФ до 12%, данные о стоимости магистрали будут корректироваться. Актуальная информация будет озвучена позже. 

Читайте также: 

Для жителей подмосковных ЖК улучшилась транспортная доступность

Воробьёв попросил содействия Путина в завершении модернизации трассы «Урал»

Путин, Собянин и Воробьёв открыли линию МЦД-3
#строительство
#движение
#поезда
#мцд
#трассы
Читайте нас в
Большинство российских работодателей поддерживают отмену удалёнки
24 августа 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/Elena Katkova

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 64% российских работодателей рады полной или частичной отмене удалённого формата работы.
При этом, 28% из них отметили, что расстроены из-за отмены удалёнки, 8% не испытывают эмоций по этому поводу.

Как передаёт RT, 57% респондентов отметили, что на удалёнке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 30% руководителей работников производительность труда снизилась, а 13% отметили большую отдачу своих сотрудников в удалённом формате.

51% компаний частично уже отменили удалённый формат работы, полностью убрали удалёнку 45% работодателей, лишь 4% всё ещё практикует такой формат работы.

Исследование проводилось с 16 по 23 августа в городах-миллионниках среди 1 970 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25-55 лет.   

Читайте также:

Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпуска

«Авито Работа»: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов за год выросли вдвое

Расходы на патриотическое воспитание в России за год выросли в три раза
#работа
#опрос
#исследование
#сотрудники
#удаленка
Читайте нас в
Правоохранители установили 37 нелегальных мигрантов в санатории Евпатории
24 августа 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/blinow61

В Евпатории при поддержке ОМОНа правоохранители провели рейд в одном из санаториев, где были установлены 37 нелегальных мигрантов.
Как передают argumenti.ru, 16 из них предписали самостоятельно покинуть Россию, остальным выписали штраф. Отдельно органами правопорядка проводится проверка владельцев заведения. Остальных подробностей по делу не уточнялось.

До этого стало известно, что стилист и телеведущий Влад Лисовец поделился впечатлениями совей поездки из Крыма в Москву на обычном поезде.

«Сутки на поезде, и годы иллюзий современного мира можно выбросить как бычок под поезд. По приезде такие слова как культура, стиль, фэшн, нежность, толерантность, человеческая доброта и мягкий взгляд становятся оскорблением верующих в скудность ума», — приводит utro.ru сообщение Лисовца в его соцсетях.

Отмечается, что его подписчики не поддержали его слова, обвинив стилиста в снобизме.

Читайте также:

Стало известно о повышении цен на отдых в Турции на сентябрь

В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов

Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах
#крым
#мигранты
#общество
#поездки
Читайте нас в
Количество жалоб на вывоз отходов в Тверской области сократилось на 40%
24 августа 2023, 13:20

Фото: istockphoto/Perytskyy

Нынешним летом количество жалоб граждан и организаций на компании, предоставляющие в Тверской области услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), сократилось на 40 %.
Об этом сообщили в публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Организация разработала специальный сервис «РЭО Радар», с помощью которого жители региона могут сообщить об отсутствии своевременного вывоза мусора, появлении неприятного запаха, захламленности контейнерных площадок и других нарушениях.

По сообщению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, за лето нынешнего года поступили 73 жалобы на указанные случаи нарушений порядка и сроков вывоза ТКО. За такой же период 2022 года таких жалоб было зафиксировано на 40% больше, а именно 121. Прозрачность и доступность системы гражданского мониторинга работы регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» способствовали улучшению качества его работы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствие с Указом президента РФ Владимира Путина 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России.

Читайте также:

На остановках Подмосковья установят камеры для борьбы с незаконным сбросом мусора

В Подмосковье с начала года переработали более 36 тонн старых автопокрышек

С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора

#жалобы
#лето
#тко
#обращения
#сервис
#жители
#компании
#оператор
#рф
Читайте нас в
Синоптик Позднякова: Сентябрь в Москве будет теплее, чем обычно
24 августа 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/Valery Bocman

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый месяц осени в столице покажет температурные показатели, которые будут превыть норму.
«Последние числа августа и начало сентября будут вполне комфортными с температурой выше климатической нормы. И в целом сентябрь обещает быть выше климатической нормы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Она добавила, что при обычной среднемесячной сентябрьской температуре в 12°C в этом году стоит ожидать 13-13,5°C тепла.

При этом, по словам Поздняковой, 1 сентября осадков не ожидается, дневная температура прогреется до 25°C, ночная — до 14°C.

«Однако какая погода будет 1 сентября, пока лишь остается догадываться, так как в силу переменчивости температурного режима вывести точные показатели сложно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Читайте также:

«Метеозависимость не приговор?» - ответила невролог Беленко

Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды

Пляжный сезон в Подмосковье завершается
#погода
#температура
#москва
#прогноз
#осень
Читайте нас в
24 августа Красная площадь будет закрыта для посетителей
Красную площадь закрыли для посетителей 24 августа
24 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/yulenochekk

24 августа Красная площадь будет закрыта для посетителей, сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея.
 «Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея - через вход № 3 у памятника Жукову», - прокомментировали ситуацию представители музея.

Музейный магазин на Никольской и Покровский собор также закрыты.

22 августа в честь Дня Государственного флага России в Москве развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров. В церемонии приняли участие представители волонтерских и молодежных организаций, военных образовательных учреждений. После церемонии флаг отдали на хранение в Музей Победы.

Читайте также:

Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве

Индийский луноход «Прагъян» выехал на лунную поверхность

В четверг утром подмосковные дороги загружены на 3 балла
#красная площадь
#москва
#музей
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников