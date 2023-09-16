Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина открыли в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew
В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Об этом говорится в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.
Сообщается, что наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко из петербургской нотариальной палаты. Он также занимается процессом о наследстве Евгения Пригожина.
Отмечается, что в открытом доступе нет информации о имуществе, которым ранее владел Уткин.
Напомним, 31 августа в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище состоялась церемония отпевания руководителя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Уткина похоронили в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.
Читайте также:
В Мытищах проходят похороны руководителя ЧВК «Вагнер» Уткина
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге
Кремль назвал одну из причин крушения самолета с Пригожиным
Отмечается, что в открытом доступе нет информации о имуществе, которым ранее владел Уткин.
Читайте также:
В Мытищах проходят похороны руководителя ЧВК «Вагнер» Уткина
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге
Кремль назвал одну из причин крушения самолета с Пригожиным
Екатерина Коршунова