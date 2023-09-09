Дело о наследстве Пригожина открыли в Петербурге

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В субботу, 9 сентября, нотариус Андрей Акуленко открыл дело о наследстве Евгения Пригожина. В реестре Федеральной нотариальной системы обозначены инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» указано 23 августа.
У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника. В некоторых пабликах ранее появилась информация о том, что в семье погибшего бизнесмена начался конфликт из-за наследства. Якобы предприниматель оставил почти все свое наследство сыну, а дочерям почти ничего не досталось. Возможно, с этим связано открытие нотариального дела о наследовании.
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