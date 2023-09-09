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Дело о наследстве Пригожина открыли в Петербурге

09 сентября 2023, 14:44
Фото: istockphoto/djedzura

Фото: istockphoto/djedzura

В субботу, 9 сентября, нотариус Андрей Акуленко открыл дело о наследстве Евгения Пригожина. В реестре Федеральной нотариальной системы обозначены инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» указано 23 августа.

В этот день самолет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находился основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие сторонники. Предполагается, что все активы предпринимателя достанутся его жене и детям, но официальной информации по этому поводу пока нет. Основной бизнес Пригожина был связан с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг», сообщает News.ru. Он также имел 80% акций в фирме по управлению и аренде недвижимым имуществом, около половины акций в компании, связанной с индустрией кинопроизводства.

У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника. В некоторых пабликах ранее появилась информация о том, что в семье погибшего бизнесмена начался конфликт из-за наследства. Якобы предприниматель оставил почти все свое наследство сыну, а дочерям почти ничего не досталось. Возможно, с этим связано открытие нотариального дела о наследовании.

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#сын
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В Киеве перекрывают районы и массово проверяют граждан
«Страна»: в Киеве начались массовые проверки на выявление дезертиров
09 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве началась массовая проверка для выявления дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что с 9 по 16 сентября сотрудники военной службы правопорядка и министерства внутренних дел будут проверять жителей Киева и Киевской области. Для этого будут перекрываться целые районы, будет осуществляться проверка пассажиров в транспорте. 

Целью массовой проверки станет выявление дезертиров, наличия незарегистрированного оружия или боеприпасов у граждан.

Когда будет завершена проверка территории Киевской области, подобные досмотры продолжатся в других областях Украины. 

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#украина
#киев
#проверка
#мвд
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В Госдуме заявили, что центры наблюдения делают выборы прозрачными
09 сентября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в интервью «Радио 1» отметил важность работы центров общественного наблюдения, а также призвал всех жителей Московской области принять участие в выборе губернатора региона.
«Важно, чтобы в центрах наблюдения был доступ ко всем избирательным участкам через видеокамеры, которыми они все обеспечены. Когда любой участок можно посмотреть, тогда появляется четкое знание того, что происходит на участке, тогда повышается доверие к происходящему процессу», - рассказал Пахомов.

По его словам, разговоры о непрозрачности выборов давно ушли в прошлое и объективных предпосылок к их возвращению нет. В таком большом регионе как Московская область может всякое случиться. Пахомов привел в пример воздушный шарик, который может закрыть обзор для видеокамеры. Однако такие инциденты являются штучными. 

«Самое главное, что это видно и можно оперативно отправить сигнал для исправления. Именно для этого и нужны центры наблюдения. Таким образом поддерживается прозрачность и легитимность выборного процесса», - подчеркнул Пахомов.

Сам депутат проголосовал в первый день выборов, 8 сентября. Он является жителем Подмосковья, здесь же родился, вырос, живет и работает. Свой выбор он сделал на одном из избирательных участков. При этом он напомнил, что на сегодняшний день люди могут проголосовать онлайн.

«Сейчас электронное голосование добавляет возможность избирателю проголосовать в комфортных условиях. Голосовать из дома или работы очень удобно. Я считаю, что за этим будущее и этот сервис стоит развивать и делать все, чтобы человеку было комфортно проголосовать.
Цифровизация проникла в нашу жизнь на столько глубоко, что сегодня мы доверяем ей самые важные вещи», - объяснил Пахомов.

При этом он отметил, что на участках процесс голосования также проходит довольно комфортно. Очередей нет, участки большие и просторные. Он призвал всех жителей Московской области проголосовать, объяснив это тем, что голосование является одним из способов получения обратной связи для власти.
 
«В области практические ежедневно происходит что-то хорошее и все эти перемены необходимо поддержать своим голосом. Если ты «за», приди и скажи об этом. Если «против» сделай тоже самое», - заключил депутат.

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#московская область
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#депутат
#выбор
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Страны G20 создадут группу, которая займётся защитой прав женщин
Страны G20 создадут группу по правовой защите женщин
09 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/fizkes

Страны G20 в декларации анонсировали создание новой рабочей группы по защите прав женщин.
Лидеры Группы двадцати заявили, что первое заседание пройдёт во время председательства Бразилии в G20.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20, который проходит в Нью-Дели, заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, который будет заниматься защитой окружающей среды и продвижением энергетического перехода.

Россию на саммите «Большой двадцатки» представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прибыл в Нью-Дели и встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, уточнила официальный ​представитель МИД РФ Мария Захарова. На саммите, который пройдёт 9 и 10 сентября представлены лидеры почти всех государств, кроме России и Китая. Вместо Си Цзиньпина в Индию прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. 

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#защита
#права
#женщины
#саммит
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Появилось видео первых секунд землетрясения в Марокко
09 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/cenkertekin

В ночь на 9 сентября неподалеку от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Появились кадры первых секунд ужасного стихийного бедствия.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza, можно наблюдать, как только что мирно отдыхавшие марокканцы вдруг настораживаются, потом вскакивают и пытаются убежать. На улице начинается паника, люди мечутся, не зная, куда скрыться, сталкиваются друг с другом. Многие не могут удержаться на ногах. По дрожанию камеры можно понять, что подземные толчки очень сильные. Потом обрушивается часть здания на переднем плане, и изображение теряет четкость. 

На данный момент  известно о 820 погибших и 672 пострадавших в результате землетрясения. По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.





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#землетрясения
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Пассажирам рассказали, как упростит поездки новый МЦД-4
«Москва-24»: пассажиры D-4 смогут сделать пересадки на 18 станций метро и МЦК
09 сентября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новый диаметр МЦД-4 позволит на 40% сократить время в пути для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает «Москва-24».
Его длина составляет 86 километров. На 18 из 36 станций можно сделать пересадку на метро и МЦК.

Благодаря МЦД-4 жители Москвы и области смогут быстрее добираться до 41 школы, 49 институтов, 40 музеев и 18 парков.

Кроме того, диаметр позволит разгрузить Солнцевскую, Арбатско-Покровскую, Филёвскую и Калининскую линии метрополитена.

Также пассажиры смогут сделать пересадки на семь городских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Савёловский и Белорусский.

В часы пик интервалы между поездами не будут превышать семи минут, что позволит пассажирам D-4 на 40% быстрее добираться до нужного места. 

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#мцд-4
#пассажиры
#москва
#подмосковье
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Путин поздравил москвичей с Днем города
09 сентября 2023, 13:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил столичного мэра Сергея Собянина и всех москвичей с Днем Москвы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 876-й годовщины основания Москвы.
«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», - обратился Путин к гостям мероприятия.

По его словам, именно в Москве бьётся сердце России, которая на сегодняшний день твёрдо отстаивает свой суверенитет. Глава государства отметил, что москвичи на равне с другими жителями России выполняют задачи спецоперации, проявляя мужество и героизм. Также Москва отвечает за помощь Донецку и Луганску в восстановлении инфраструктуры. Московские врачи, инженеры, строители, сотрудники ЖКХ помогают наладить мирную жизнь в новых российских регионах, подчеркнул Путин.

Он особенно отметил инженеров столичных предприятий и промышленных центров московской агломерации, которые вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала всей России.

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#москва
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#столица
#сотрудники
#строители
#путин
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Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820 человек
09 сентября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/Petrovich9

Ночью в 80 километрах от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой около семи баллов по шкале Рихтера. Количество погибших в результате стихийного бедствия уточняется и постоянно растет: на данный момент известно о 820 жертвах.
Еще 672 человека получили ранения, сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на информацию министерства внутренних дел. Всего в Марракеше проживают 839 тысяч жителей. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка неподалеку от эпицентра. Их магнитуда составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В своей телеграмме российский лидер отметил, что жители России разделяют переживания и скорбь дружественного марокканского народа.



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#владимир путин
#президент
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#соболезнования
#лидер
#землетрясения
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Путин дал старт движению по МЦД-4
09 сентября 2023, 13:10

Фото:пресс-служба губернатора и правительства МО

Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.
«Эта ветка связывает восток с западом. Наши жители пользуются ежедневно этим сообщением. Качество подвижного состава и вокзала, на котором мы сейчас находимся, и все, что связано со стоимостью, имеет определяющее значение», - рассказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что благодаря мэру Москвы Сергею собянину будет радикально снижена стоимость на билет. Воробьев уточнил, что стоимость проезда составляла от 150 до 200 рублей, а теперь снизится до 65 рублей. По словам Воробьева, это открытие МЦД-4 является очень важным событием для жителей Московской области.

МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи. 

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#билет
#апрелевка
#качество
#мцд
#железнодорожный
#жители
#воробьёв
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Путин с Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
09 сентября 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл движение на Южном участке Московского скоростного диаметра диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.
«Вперед, разрешаю», - скомандовал Путин.

После чего по дороге проследовало несколько тысяч автомобилей «Москвич».

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