Дело о ржавых водолазных костюмах для Росгвардии рассмотрят в суде

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Производителю специального снаряжения для силовых структур, в том числе для охраняющих Крымский мост водолазов, предъявлено обвинение в мошенничестве. Представители компании утверждают, что силовики продолжают закупать у них продукцию.
Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна, передает «РБК». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сергея Хана, в частности, обвинили в хищении денежных средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку водолазных аппаратов АВМ-450.
Руководство компании при формировании начальной цены указало ложную информацию о себестоимости производимой продукции. Следователи считают, что производители оборудования завысили цену на 108,6 млн рублей. Кроме того, в 2021 руководство Росгвардии выявило факт поставки некачественной продукции по завышенной цене. Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды.
Компания занимается производством водолазного снаряжения с 2017 года. Ее продукцией пользуются структуры Минобороны, МЧС, ФСБ, предприятий Росатома, Газпрома и других структур. АО «ПТС» находятся на казначейском обеспечении. Руководство компании настаивает на проведении повторной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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Руководство компании при формировании начальной цены указало ложную информацию о себестоимости производимой продукции. Следователи считают, что производители оборудования завысили цену на 108,6 млн рублей. Кроме того, в 2021 руководство Росгвардии выявило факт поставки некачественной продукции по завышенной цене. Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды.
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Александр Бойцов