Дело об оскорблении ребёнка в шапке Z в Екатеринбурге будет пересмотрено

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Отмечается, что Генпрокуратура дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.
В августе суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с символом спецоперации. Суд вынес решение, согласно которому, екатеринбуржец должен заплатить штраф в размере семи тысяч рублей.
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