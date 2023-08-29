Дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Горбачевой

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Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
В ведомстве уточнили, что по факту пропажи несовершеннолетней возбуждено уголовное дело об убийстве.
В рамках производства, следственные органы будут выяснять обстоятельства пропажи фигуристки. По имеющейся информации, спортсменка пропала после того, как направилась в парк, который находится на Покровской набережной в Москве. Соответствующие записи с камер видеонаблюдения находятся в распоряжении правоохранителей.
О пропаже девушки сообщила ее мать накануне вечером.
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В рамках производства, следственные органы будут выяснять обстоятельства пропажи фигуристки. По имеющейся информации, спортсменка пропала после того, как направилась в парк, который находится на Покровской набережной в Москве. Соответствующие записи с камер видеонаблюдения находятся в распоряжении правоохранителей.
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Анастасия Крестьянова