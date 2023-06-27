Демограф Крупнов назвал самую частую причину разводов в России

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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития оценил статистику Росстата по разводам
Росстат назвал регионы по частоте разводов. Наивысший уровень расторжения зафиксирован в республиках Кавказа, сообщают «Ведомости».
По данным Росстата, в Республике Ингушетия за 2022 год на 1000 браков приходилось 2542 развода, что является самым большим показателем по стране. Сообщается, что реже всего браки распадались в Туве, Санкт-Петербурге, Москве и на Чукотке. В целом по России за прошлый год поженились 1,05 млн пар и разошлись 682 850. К 2021 году прирост составил 12,4 и 5,7%.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов раскрыл причину, с которой может быть связано большое количество разводов. Об этом он сообщил в беседе с «Радио 1».
Крупнов заявил, что ничего удивительно нет в таких высоких показателях, так как они проявляются последние пару лет. Из-за того, что правительство РФ установило выплаты для семей с детьми по критерию нуждаемости, многие браки распадаются намеренно.
По мнению Крупнова, политика денежных выплат — это «полный провал», так как большинство семей находится в рамках нуждающихся из-за желания получить государственные выплаты.
Он сообщает, что в России 70% семей — это семьи, в которых ребенок воспитывается без отца. Зачастую это происходит по причине занятости главы семейства на нескольких местах работы.
Крупнов дополнил, что высокая статистика разводов в республиках Кавказа связана с большим желанием получить правительственные выплаты для детей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья.
По данным Росстата, в Республике Ингушетия за 2022 год на 1000 браков приходилось 2542 развода, что является самым большим показателем по стране. Сообщается, что реже всего браки распадались в Туве, Санкт-Петербурге, Москве и на Чукотке. В целом по России за прошлый год поженились 1,05 млн пар и разошлись 682 850. К 2021 году прирост составил 12,4 и 5,7%.
Крупнов заявил, что ничего удивительно нет в таких высоких показателях, так как они проявляются последние пару лет. Из-за того, что правительство РФ установило выплаты для семей с детьми по критерию нуждаемости, многие браки распадаются намеренно.
«Все семьи с детьми, у которых доход на одного ребенка меньше МРОТ, соответственно, получают различные выплаты, а те, у кого больше – те не получают. Мы видим, что в ответ семьи стали массово разводиться либо не заключать брак для того, чтобы получать эти выплаты», — рассказал Крупнов.
По мнению Крупнова, политика денежных выплат — это «полный провал», так как большинство семей находится в рамках нуждающихся из-за желания получить государственные выплаты.
«Если мы задаем позитивным то, что семья нуждается, значит нуждающихся семей будет больше», — отметил председатель Наблюдательного совета Института демографии.
Он сообщает, что в России 70% семей — это семьи, в которых ребенок воспитывается без отца. Зачастую это происходит по причине занятости главы семейства на нескольких местах работы.
Крупнов дополнил, что высокая статистика разводов в республиках Кавказа связана с большим желанием получить правительственные выплаты для детей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья.
Екатерина Коршунова