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Демограф Крупнов призвал создать атомную демографическую бомбу

Демограф Крупнов: у России 20 лет, чтобы создать культ многодетности
03 октября 2023, 12:38
Фото: IStock/SewcreamStudio

Фото: IStock/SewcreamStudio

Власти России оценили динамику демографии до 2026 года. Так, согласно прогнозу Социального фонда, уже в 2024-м темпы рождаемости снизятся на 5,8%. Демографы уверены, что в 2030-х годах рождаемость снова начнёт расти, но это не поможет России вылезти из демографической ямы.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал «Радио 1», что Россия находится на грани вымирания, и спасти ситуацию может только увеличение многодетных семей в стране. Но сегодня сделать это очень трудно: россияне поймали «общезападный тренд», когда женщины и мужчины строят карьеру до 30 лет, и только потом заводят ребёнка. К этому времени говорить о втором и третьем ребёнке уже сложно.
«Мы стоим перед колоссальным историческим вызовом: либо мы будем дальше вымирать, либо сломим этот кладбищенский тренд. Рождаемость падает везде — от западного общества до самых бедных районов Африки. В России всего семь процентов семей с тремя-четырьмя детьми, и за 20-25 лет нам нужно довести эту цифру до 50 процентов», — сказал Крупнов.

По мнению эксперта, Россия должна создать масштабную программу по развитию демографии, как когда-то в СССР создали атомный проект.
«Нам никто не поможет, и никто нас не научит. Это абсолютно беспрецедентная во всём мире ситуация: рождаемость падает ниже простого воспроизводства, люди молодые не хотят рожать, придумывая всякие предлоги и оправдания. Из этой ситуации нужно вырываться творчески, нужно организовать атомный демографический проект, как в 1943 году был организован наш атомный проект, чтобы страна получила атомную бомбу», — добавил Крупнов.
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#россия
#рождаемость
#бомба
#демография
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Кому не нужно учиться на айтишника? — эксперт по цифровой экономике Клименко
Экс-советник президента Клименко рассказал, каким людям не нужно работать в IT
03 октября 2023, 13:26

Фото: IStock/Sergey Shulgin

Число вакансий в IТ-сфере за год выросло на 10%. Зарплатное предложение в этом сегменте показывает наибольший темп роста: на 7,9% за год и на 5,2% к январю. Из-за привлекательных предложений, в интернете появилось множество курсов по переобучению на программиста. Однако эта работа подойдёт не всем, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Специалист рассказал «Радио 1», что выучить язык программирования не сложно, однако «говорить» на нём дано не каждому. Клименко отметил, что специалисты низкого уровня – «джуниоры» – получают небольшую зарплату и ценятся меньше. Работодатели нуждаются в высококвалифицированных кадрах.
«Идти в программирование людям, которые к этому не склонны, я бы не рекомендовал. Ведь правы те, кто говорит, что низкоквалифицированный труд будет заменён искусственным интеллектом. Но это никак не повлияет на спрос на высококачественных программистов, которых действительно дефицит, за которых идёт борьба между крупными корпорациями. Программистом дано быть не каждому. Требуется характер несколько аутичный, пунктуальный и педантичный. Если у человека на столе порядок, если он ведёт несколько лет свой лист расходов, то, наверное, стоит попробовать себя в программировании. В противном случае это будет только мучение», — сказал Клименко.
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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов
03 октября 2023, 13:03

Фото: istock / rrodrickbeiler

3 октября Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук присудил премию по физике за создание методов изучения динамики электронов трем ученым: Ференцу Краушу, Пьеру Агостини и Анн Л'Улье.
Премия присуждена «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе».

За всю историю премия в области изучения физики присуждалась 116 раз, ее получили 222 человека. Все имена лауреатов не сообщаются до момента оглашения. В скором времени станут известны лауреаты и в других областях. 4 октября назовут лауреатов по химии, 5 октября - по литературе, а 6 октября в столице Норвегии Осло назовут обладателя премии мира. Лауреата по экономике назовут 9 октября.

Ранее стали известны имена премии по медицине. Каталин Карико и Дрю Вайсман получили Нобелевские премии за исследования по разработке мРНК-вакцин против коронавируса.

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#наука
#награды
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Синоптик Ильин рассказал о самом тёплом дне на этой неделе
Синоптик Ильин: самым тёплым днём на этой неделе станет среда
03 октября 2023, 12:44

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

В середине этой недели ожидается возвращение тепла. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Самым тёплым днём на этой неделе станет среда. Воздух прогреется до 18-20 градусов.

Но тепло будет кратковременным. По словам собеседника «Вечерней Москвы», уже в четверг вновь ожидается похолодание. Температура воздуха не превысит 16 градусов, а в выходные она опустится ещё ниже.

Ильин не исключил, что потепление может вновь прийти в середине октября. Однако столбики термометров уже не достигнут отметки в 20 градусов. Средняя температура будет колебаться в районе 10 градусов, но возможно повышение до 15.

Ранее стало известно, что уже с 3 октября в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло поступит в школы, детские сады и больницы, затем – в жилые дома и офисы и в последнюю очередь в промышленные и торговые объекты. 

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#температура
#похолодание
#отопление
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Комлесхоз МО рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
03 октября 2023, 12:20

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области пожаров на территории лесного фонда Московской области 2 октября не выявили.

Во вторник, 3 октября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В среду, 4 октября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 5 октября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Шойгу раскрыл планы по дополнительной мобилизации в России
Шойгу: Планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет
03 октября 2023, 12:13

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что в России не планируется проводить дополнительную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.
«Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО», - заявил Шойгу.

Он уточнил, что за сентябрь контракт с Минобороны заключили 50 тысяч человек. Всего за текущий год заключено более 350 тысяч контрактов на прохождение военной службы в зоне СВО.

Он также подчеркнул, что призывников не будут отправлять на службу в зону спецоперации.

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#минобороны
#шойгу
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По всей России проверят систему оповещения населения: как это связано с СВО
МЧС: 4 октября по всей России пройдет проверка системы оповещения населения
03 октября 2023, 12:06

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Во всех регионах России пройдет проверка систем оповещения населения при возникновении ЧП. Редакция «Радио 1» расскажет, как действовать при сигнале и связана ли учебная тревога с СВО.

Проверка систем оповещения 2023

 
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 4 октября. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале МЧС России. В ведомстве уточнили, что во всех регионах страны зазвучат сирены и громкоговорители, а эфир общероссийских телерадиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

 

Что делать при сигнале «Внимание всем!»?


В МЧС России призывают жителей страны сохранять спокойствие при срабатывании систем оповещения. В ведомстве пояснили, что проверка систем позволяет оценить готовность дежурного персонала к действиям при введении ЧП на территории страны, а также убедиться в работоспособности систем оперативного доведения информации до населения. В ведомстве рассказали, что при срабатывании сигнала оповещения, необходимо включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

 
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4 октября россияне услышат сигнал «Внимание всем!», который стал единым для любых уровней опасностей. После него последует сообщение о дальнейших действиях населения. Необходимо прослушать информацию и выполнить все рекомендации.

Причина проверки системы оповещения

 
Прежде в ряде украинских каналах появилась информация, что в России будет проведена проверка систем оповещения населения из-за угрозы обстрелов российских территорий со стороны ВСУ.  Однако подобная информация действительностью не является.
Диагностики систем оповещения населения проводятся в России регулярно и не связаны с ходом СВО.
 
Комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения должны проводиться дважды в год. Соответствующее правило закреплено в постановлении правительства. О предстоящих проверках заблаговременно предупреждается население, чтобы не допустить паники среди граждан.

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Молодогвардеец Реутова Тихон Солдатов: «Герои совершают поступки, достойные уважения»
03 октября 2023, 11:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Центре поддержки семей мобилизованных подмосковного Реутова провели очередную встречу с бойцами СВО и их близкими, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
На традиционную пятничную встречу в Фонд социальной поддержки населения Реутова пришли три бойца с позывными Малой, Жук и Дизель. За кружкой чая в теплой дружественной обстановке бойцы СВО рассказали о себе.
«Подобные встречи помогают нам узнать, что волнует солдат, ветеранов СВО и их близких. Помогаем разрешить их вопросы. Обсуждаем насущные вопросы, записываем, что необходимо бойцам на передовой. Затем собираем гуманитарный груз и при первой возможности адресно передаем», — отметила руководитель Центра поддержки семей мобилизованных Анна Бабалова.   
Участниками встречи стали и волонтеры местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Реутова. Артем Алехин и Тихон Солдатов для бойцов СВО принесли продукты, книги. Молодые люди также помогли загрузить гуманитарный груз, который отправился на передовую. 
«Приятно, что в городе есть патриоты, которые защищают мирных граждан. Стараются, чтобы у каждого человека было мирное небо над головой, чтобы люди жили счастливо и государство продолжало развиваться. Герои совершают поступки, достойные уважения», — поделился молодогвардеец Тихон Солдатов. 
Напоминаем, что в Балашихе работает областной центр отбора и подготовки желающих заключить контракт на военную службу с Минобороны РФ по адресу: г.Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. 
 
Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, в чат-боте @contractMObot, на сайте контрактмо.рф. Телефон военного комиссариата Реутова: 7(909) 903-54-19.

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В Подмосковье обезвредили семь гранат и два миномётных снаряда
Снаряды и гранаты времён Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
03 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Diy13

В Можайском и Рузском городских округах Московской области обнаружено и обезврежено семь ручных гранат и два миномётных снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Один боеприпас, как уточняет Агенство городских новостей «Москва», был найден в деревне Моденово Можайского округа. Его откопали местные жители в нескольких метрах от жилого дома. Неделей ранее в этом месте уже нашли две миномётные мины.

В лесной зоне около деревни Апальщино Рузского округа поисковый отряд «Эхо войны» обнаружил восемь снарядов.

Было установлено, что среди найденных единиц вооружения есть семь ручных гранат и две миномётные мины. Они были обезврежены специалистами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Волоколамском городском округе было обнаружено и обезврежено семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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#мина
#снаряд
#подмосковье
#мособлпожспас
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Суд приговорил главу «Русского молока» Бойко-Великого к 6,5 годам колонии
03 октября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Черёмушкинский районный суд города Москвы приговорил к 6,5 годам колонии президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 миллионов рублей. Информацию сообщает РИА Новости.

«Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — олзвучила приговор судья Валерия Боднарь. 
Ранее прокурор запрашивал Бойко-Великому 9 лет колонии общего режима. Оглашение продолжается, еще не все решения по соучастникам озвучены.

Вместе с главой «Русского молока» в хищении денег у банка «Кредит Экспресс» обвиняют понедельников: генерального директора ростовского банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова,  главного бухгалтера Марию Антонову, акционера банка Татьяну Макаренко, старшего экономиста отдела кредитования Егора Пихтина и начальника кредитного отдела Анастасию Новотную.

Суд провел уже около 100 заседания по этому делу. Слушанье проходит с лета 2021 года.

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