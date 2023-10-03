Демограф Крупнов призвал создать атомную демографическую бомбу

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«Мы стоим перед колоссальным историческим вызовом: либо мы будем дальше вымирать, либо сломим этот кладбищенский тренд. Рождаемость падает везде — от западного общества до самых бедных районов Африки. В России всего семь процентов семей с тремя-четырьмя детьми, и за 20-25 лет нам нужно довести эту цифру до 50 процентов», — сказал Крупнов.
«Нам никто не поможет, и никто нас не научит. Это абсолютно беспрецедентная во всём мире ситуация: рождаемость падает ниже простого воспроизводства, люди молодые не хотят рожать, придумывая всякие предлоги и оправдания. Из этой ситуации нужно вырываться творчески, нужно организовать атомный демографический проект, как в 1943 году был организован наш атомный проект, чтобы страна получила атомную бомбу», — добавил Крупнов.Читайте также:
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Демограф Крупнов заявил, что многодетные семьи должны стать элитой российского общества