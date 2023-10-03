Демограф Крупнов призвал создать атомную демографическую бомбу

Во вторник, 3 октября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В среду, 4 октября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 5 октября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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