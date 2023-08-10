Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми

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«Единственный способ нам прекратить вымирание — это создать культ многодетности в стране. Многодетные семьи нужно сделать экономической и социально-статусной элитой нашей страны, имеющие все преференции и льготы. Но у нас 57 процентов многодетных семей находятся за чертой бедности. Получается каждый ребёнок – это билет в нищету. У нас не стимулируется фундаментально поездка на отдых для многодетных семей, мы делаем неподъёмным этот отдых», — сказал демограф.
«Нужно платить по 50-80 тысяч рублей от количества детей автоматически. Даже не обсуждая ничего. Только тогда мы не вымрем», — заключил эксперт.Читайте также:
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