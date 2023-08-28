Демограф Крупнов заявил, что многодетные семьи должны стать элитой российского общества

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Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР выступили с предложением увеличить размер материнского капитала в России до 756,7 тысяч рублей на первого ребенка, а также до 1 миллиона рублей на второго и третьего.
Насколько эта мера поможет изменить демографическую ситуацию в стране в лучшую сторону, рассказал «Радио 1» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Однако, по мнению Крупнова, нынешняя инициатива, выдвинутая депутатами ЛДПР, продумана не до конца.
Крупнов считает, что помимо единовременной выплаты, многодетным семьям необходимо оказывать и другие виды поддержки. К примеру, в Белоруссии за четвертого ребенка государство выдает совершенно бесплатную трехкомнатную квартиру. Такой же закон стоит ввести и в России.
Помимо денежных выплат и жилья, следует улучшить ситуацию с занятостью многодетных родителей, что также положительно повлияет на российскую промышленную систему, отметил эксперт.
Демограф отметил, что материнский капитал – безусловно, крайне важная составляющая в решении демографического кризиса, но не единственная. Для предотвращения сокращения населения страны необходимо ввести комплекс мер и законов, направленный на возведение культа многодетной семьи в России.
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«Любые действия государства и общества, направленные на поощрение рождения детей в нашей ситуации демографической катастрофы, когда к концу столетия нас останется всего половина от нынешнего населения, заслуживают внимания и одобрения», - прокомментировал ситуацию эксперт.
Однако, по мнению Крупнова, нынешняя инициатива, выдвинутая депутатами ЛДПР, продумана не до конца.
«Надо серьезно обсуждать размеры увеличения капитала и, главное, перенос основной стимулирующей функции на третьего и четвертого ребенка, потому что это задает основу демографической политики. Первый ребенок вообще не имеет никакого отношения к демографии», - подчеркнул Крупнов.
Крупнов считает, что помимо единовременной выплаты, многодетным семьям необходимо оказывать и другие виды поддержки. К примеру, в Белоруссии за четвертого ребенка государство выдает совершенно бесплатную трехкомнатную квартиру. Такой же закон стоит ввести и в России.
Помимо денежных выплат и жилья, следует улучшить ситуацию с занятостью многодетных родителей, что также положительно повлияет на российскую промышленную систему, отметил эксперт.
Демограф отметил, что материнский капитал – безусловно, крайне важная составляющая в решении демографического кризиса, но не единственная. Для предотвращения сокращения населения страны необходимо ввести комплекс мер и законов, направленный на возведение культа многодетной семьи в России.
«Сам общественно-правовой статус многодетной семьи – исходно должен задаваться как элита общества. Должен быть специальный федеральный закон о статусе многодетной семьи, такой же как закон о статусе депутатов Государственной думы, сенаторов, судей и так далее. Многодетную семью должны выделять как элитную часть нашего государства, требующую специального обеспечения и специальной поддержки», - подытожил Крупнов.
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Евгения Парфентьева