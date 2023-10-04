Демограф Ракша: Ограничение абортов не повысит рождаемость

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Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности, равно как и ограничение абортов, не повлияют позитивно на рождаемость в стране.
«Ровно так же в этом вопросе не поможет и почти полный запрет абортов, как мы уже видели на примере ряда других стран. Ограничение оборота препаратов для прерывания беременности не поможет беде, а только создаст дополнительные медицинские проблемы, черный рынок и невротизацию общества», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.
Он добавил, что на рост уровня рождаемости больше влияют денежные средства и материальная составляющая.
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